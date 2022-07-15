На думку аналітиків Інституту вивчення війни, вже найближчим часом російські окупанти можуть відновити масштабні атакувальні дії на Донбасі. Зокрема йдеться про наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зазначається, що оперативна пауза російських окупантів, в основному, тривала з обмеженими наступами вздовж виступу Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут. Окрім цього, армія РФ продовжувала завдавати потужних обстрілів по всій лінії фронту.

“Росіяни, ймовірно, невдовзі почнуть більш масштабний і рішучий наступ уздовж лінії Слов’янськ-Сіверськ-Бахмут, але поки що немає вказівок на те, як скоро почнеться ця атака або де саме вона буде зосереджена”, – йдеться у звіті аналітиків.

Однак на даний час всі намагання окупантів покращити свої позиції поблизу Слов’янська – безуспішні.

Зокрема напередодні, 14 липня, ЗСУ відбили наступ росіян на Курульку (близько 27 км на північний захід від Слов’янська).

Російські війська продовжували обстріли населених пунктів на південний захід та південний схід від Ізюма та завдали авіаудару по Маякам, приблизно за 10 км на північний схід від Слов’янська.

Окрім цього, війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Лисичанська з метою просування до Сіверська. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагались штурмувати н. п. Верхньокам’янське, що за 8 км від Сіверська, однак зазнали невдачі.

Водночас у так званій “ЛНР” заявляють, начебто війська РФ встановили оперативний контроль над Сіверськом після того, як 13 липня захопили Верхньокам’янське.

У проросійському Telegram-каналі “Рибар” заявили, що бої в околицях Верхньокам’янського тривають.

В ISW ж наголосили, що не взмозі перевірити правдивість заяв “ЛНР” чи Telegram-каналу “Рибар”.

14 липня війська окупантів продовжували наступ на населені пункти, що на південному сході від Бахмута.

У Генштабі України зазначають, що українські війська відбили російський штурм Вуглегірської ТЕЦ, Кодеми та Вершини у 20 км на південний схід від Бахмута.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські війська обстріляли Бахмут із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і обстріляли Часів Яр (на захід від Бахмута), ймовірно, намагаючись порушити українське матеріально-технічне забезпечення на лінії Бахмут-Краматорськ-Слов’янськ.

Російські війська також відновили наступальні дії на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі. Генштаб України повідомив, що українські сили зупинили російське просування в Кам’янці, приблизно за 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як російські сили частково досягли успіху в цьому районі на початку дня.

У територіальній обороні “ДНР” заявили, що російські війська захопили Кам’янку 14 липня, але не надали жодних підтверджуючих доказів.

Окрім цього, користувачі соцмереж стверджують, що українські сили відновили контроль над Єгорівкою на схід від адміністративного кордону Донецько-Запорізької області.