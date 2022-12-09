Кількість людей, які займаються розмінуванням територій України зростає, відтак вже найближчим часом Україна залучить ще 500 піротехніків.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Безперечно, кількість людей, які займаються розмінуванням, — зросла. І ми розуміємо, що ця цифра наступного року значно збільшиться. Сьогодні фахівці з Національної поліції та ДСНС проводять гуманітарне розмінування: житлових об’єктів, об’єктів інфраструктури та доріг для того, щоб можна було пересуватися і забезпечувати елементарні потреби людей”, — розповів очільник МВС.

А також зазначив, що влітку цього року уряд України вдвічі збільшив кількість піротехніків ДСНС, а найближчим часом планує долучити до розмінування ще 500 осіб.

За словами Дениса Монастирського, Україна потребує машин для механізованого розмінування. Він повідомив, що піротехніки вже отримали таку від UNITED24, також техніка очікується від міжнародних партнерів, зокрема Японії та Канади.

Крім того, міністр згадав про 4-х поліціянтів, які загинули 7 грудня під час розмінування Херсонської області: “Ці загиблі — герої. Указом президента України начальнику Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайлу Куратченку присвоєно звання Героя України посмертно, іншим хлопцям, які загинули — ордени “за мужність”.

Також очільник МВС розповів про алгоритм дій щодо повітряної тривоги під час відсутності електроенергії. Він пояснив, що під час останнього масованого обстрілу було випробувано систему, коли в містах, особливо навколо об’єктів критичної інфраструктури, виїжджали на автомобілях службовці поліції та ДСНС й в гучномовці оголошували повітряну тривогу.

Щодо забезпечення регулювання на дорогах в години відключення електроенергії очільник МВС повідомив, що збільшується кількість автопатрулів, регулювальників і піших патрулів. У тому числі залучаються до патрулювання добровольчі формування територіальних громад та Сили територіальної оборони.