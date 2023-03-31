Вже найближчими днями Фінляндія офіційно стане 31-м членом Північноатлантичного Альянсу – після того, як 30 березня парламент Туреччини врешті схвалив заявку країни на вступ.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, усі 30 держав-членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Столтенберг додав, що спілкувався з цієї нагоди із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та привітав його з цією подією.

“Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим”, – зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО також наголосив, що Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, а тому приєднання цієї країни принесе НАТО багато можливостей.

Столтенберг також зауважив, що з нетерпіння очікує на приєднання до НАТО Швеції.

“Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх”, – сказав Столтенберг.

Як відомо, Швеція та Фінляндія спільно подали заяву на членство у НАТО у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Однак Угорщина та Туреччина не підтримували приєднання цих країн до Альянсу. Після тривалих перемовин Угорщина та Туреччина все ж підтримали членство Фінляндії. Щодо Швеції, то вона зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.