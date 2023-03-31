Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, усі 30 держав-членів НАТО ратифікували протокол про приєднання Фінляндії до Альянсу. Столтенберг додав, що спілкувався з цієї нагоди із президентом Фінляндії Саулі Нііністьо та привітав його з цією подією.
“Фінляндія офіційно приєднається до нашого Альянсу найближчими днями. Членство зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО – сильнішим”, – зауважив Столтенберг.
Генсек НАТО також наголосив, що Фінляндія має боєздатні сили, розширені можливості та сильні демократичні інститути, а тому приєднання цієї країни принесе НАТО багато можливостей.
Столтенберг також зауважив, що з нетерпіння очікує на приєднання до НАТО Швеції.
“Союзники погоджуються, що швидке завершення процесу ратифікації для Швеції буде в інтересах усіх”, – сказав Столтенберг.
Як відомо, Швеція та Фінляндія спільно подали заяву на членство у НАТО у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Однак Угорщина та Туреччина не підтримували приєднання цих країн до Альянсу. Після тривалих перемовин Угорщина та Туреччина все ж підтримали членство Фінляндії. Щодо Швеції, то вона зазнає активного спротиву щодо вступу в НАТО з боку Туреччини, яка стверджує, що Стокгольм переховує членів терористичних груп.
- Міністерство закордонних справ Швеції викликає посла Росії в Стокгольмі, щоб поскаржитися на “спробу втручання” у процес подання заявки Швеції на вступ до НАТО після того, як російський посол заявив, що після вступу в НАТО країна стане “законною мішенню” для РФ.