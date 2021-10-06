Найближчими днями кілька областей опиняться у «червоній» зоні, – Шмигаль

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
“Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до “червоної” зони”, – заявив Шмигаль.
Очільник уряду наголосив, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця у “червоній” зоні зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.
При цьому обов’язок контролювати наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію покладають на бізнес.
У “червоній” зоні адаптивного карантину поліція перевірятиме наявність COVID-сертифікатів у відвідувачів і персоналу ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За словами Шмигаля, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт.
Крім того, заклади освіти у “червоній” зоні працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.
Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.
“Майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в “жовтій зоні”, – зазначив Шмигаль.
При цьому Шмигаль не уточнив, які саме області перейдуть у “червону” зону й коли буде прийнято відповідне рішення.
Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.
Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.
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