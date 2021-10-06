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Найближчими днями кілька областей опиняться у «червоній» зоні, – Шмигаль

Ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять "червону" зону карантину.

Середа, 6 жовтня 2021, 13:57

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до “червоної” зони”, – заявив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця у “червоній” зоні зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

При цьому обов’язок контролювати наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію покладають на бізнес.

У “червоній” зоні адаптивного карантину поліція перевірятиме наявність COVID-сертифікатів у відвідувачів і персоналу ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За словами Шмигаля, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт.

Крім того, заклади освіти у “червоній” зоні працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

“Майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в “жовтій зоні”, – зазначив Шмигаль.

При цьому Шмигаль не уточнив, які саме області перейдуть у “червону” зону й коли буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.

Раніше повідомляли, що протягом найближчих тижнів Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області можуть перейти в “червоний” рівень епіднебезпеки.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікують осінню хвилю COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: адаптивний карантин, Денис Шмигаль, Коронавірус, червона зона

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