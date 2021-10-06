Найближчими днями кілька областей опиняться у «червоній» зоні, – Шмигаль

Ситуація з поширенням коронавірусу у деяких областях України набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями у кількох областях запровадять "червону" зону карантину.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до “червоної” зони”, – заявив Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця у “червоній” зоні зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу та 100% відвідувачів повністю вакциновані.

При цьому обов’язок контролювати наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію покладають на бізнес.

У “червоній” зоні адаптивного карантину поліція перевірятиме наявність COVID-сертифікатів у відвідувачів і персоналу ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За словами Шмигаля, у працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт.

Крім того, заклади освіти у “червоній” зоні працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

“Майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в “жовтій зоні”, – зазначив Шмигаль.

При цьому Шмигаль не уточнив, які саме області перейдуть у “червону” зону й коли буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, що станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають “помаранчевій” карантинній зоні. Йдеться про Житомирську, Закарпатську, Запорізьку, Рівненську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернівецьку області.