Наступного тижня американська делегація високого рівня відправиться до Китаю, щоб продовжити нещодавні переговори президента Джо Байдена з китайським колегою Сі Цзіньпіном і підготуватися до візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена на початку наступного року.

Про це інформує Reuters.

Оголошення США відбулося після коментарів високопосадовця Білого дому про те, що Китай хоче стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, оскільки країна зіштовхується з внутрішніми економічними проблемами та відмовою в Азії від його напористої дипломатії.

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Даніель Крітенбрінк і директорка Ради національної безпеки у справах Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11-14 грудня.

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін вели відверті переговори щодо Тайваню та Північної Кореї на полях саміту G20 в Індонезії в середині листопада, зустрічі, метою якої було запобігти переростанню напружених американсько-китайських зв’язків у нову холодну війну.

Обидва лідери пообіцяли частіше спілкуватися в період загострення розбіжностей також щодо прав людини, вторгнення Росії в Україну та економічних питань.

У Державному департаменті заявили, що делегація продовжуватиме зустріч, “щоб продовжувати відповідально керувати конкуренцією між двома країнами та досліджувати потенційні сфери співпраці”, а також закладе основу для візиту Блінкена.

Розчарування через суворі протоколи щодо COVID-19 у Китаї минулого місяця вилилися в масові протести, найбільший прояв громадського невдоволення з моменту приходу Сі до влади в 2012 році. Ці правила спричинили уповільнення економіки.

Індійсько-тихоокеанський координатор Білого дому Курт Кемпбелл заявив у четвер, що ці питання разом з уявленнями про те, що Китай викликав ворожнечу серед багатьох своїх сусідів, означають, що він зацікавлений у більш передбачуваних зв’язках із Вашингтоном у “короткостроковій перспективі”.