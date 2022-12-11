Про це інформує Reuters.
Оголошення США відбулося після коментарів високопосадовця Білого дому про те, що Китай хоче стабілізувати відносини зі Сполученими Штатами в короткостроковій перспективі, оскільки країна зіштовхується з внутрішніми економічними проблемами та відмовою в Азії від його напористої дипломатії.
Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Даніель Крітенбрінк і директорка Ради національної безпеки у справах Китаю та Тайваню Лаура Розенбергер відвідають Китай, Південну Корею та Японію 11-14 грудня.
Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін вели відверті переговори щодо Тайваню та Північної Кореї на полях саміту G20 в Індонезії в середині листопада, зустрічі, метою якої було запобігти переростанню напружених американсько-китайських зв’язків у нову холодну війну.
Обидва лідери пообіцяли частіше спілкуватися в період загострення розбіжностей також щодо прав людини, вторгнення Росії в Україну та економічних питань.
У Державному департаменті заявили, що делегація продовжуватиме зустріч, “щоб продовжувати відповідально керувати конкуренцією між двома країнами та досліджувати потенційні сфери співпраці”, а також закладе основу для візиту Блінкена.
Розчарування через суворі протоколи щодо COVID-19 у Китаї минулого місяця вилилися в масові протести, найбільший прояв громадського невдоволення з моменту приходу Сі до влади в 2012 році. Ці правила спричинили уповільнення економіки.
Індійсько-тихоокеанський координатор Білого дому Курт Кемпбелл заявив у четвер, що ці питання разом з уявленнями про те, що Китай викликав ворожнечу серед багатьох своїх сусідів, означають, що він зацікавлений у більш передбачуваних зв’язках із Вашингтоном у “короткостроковій перспективі”.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін ввечері 7 грудня прибув до Саудівської Аравії з візитом, який може поглибити відносини між найбільшим у світі імпортером і найбільшим експортером нафти на тлі напружених американсько-саудівських взаємин і глобальної перестановки влади, прискореної війною РФ проти України.
- Відповідно до звіту Пентагону, до 2035 року Китай, ймовірно, матиме запас із 1500 ядерних боєголовок, якщо продовжуватиме поточні темпи нарощування ядерної зброї.
- Президент Китаю Сі Цзіньпінь під час перемовин з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем закликав до “заспокоєння” війни в Україні.