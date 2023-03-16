Про це він повідомив на спільній пресконференції із чеським президентом Петром Павелом у Варшаві.
“Найближчими днями передамо 4 літаки….І протягом року поступово передамо решту”, — заявив Дуда.
В інтерв’ю CNN Дуда заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, він висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.
Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.
- Словаччина готова надати Збройним силам України 10 літаків МіГ-29. Всього країна має на озброєнні 11 таких.
- 27 серпня, Словаччина підписала угоду, за якою Чехія та Польща разом охоронятимуть повітряний простір держави, оскільки Братислава виводить з експлуатації свої радянські МіГ-29. Ймовірно, старих літаків позбуваються для передачі Україні.