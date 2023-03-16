Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його держава найближчими днями передасть Україні 4 з 10 обіцяних винищувачів МіГ-29.

Про це він повідомив на спільній пресконференції із чеським президентом Петром Павелом у Варшаві.

“Найближчими днями передамо 4 літаки….І протягом року поступово передамо решту”, — заявив Дуда.

В інтерв’ю CNN Дуда заявив, що у межах міжнародної коаліції Польща готова надати Україні певну кількість винищувачів МіГ-29. Більш того, він висловив впевненість, що у майбутньому Україна також отримає й винищувачі F-16.

Також прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Варшава готова постачити Україні винищувачі F-16, якщо партнери по НАТО колективно вирішать це зробити.