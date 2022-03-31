Попри заяви РФ про відведення військ на Київському та Чернігівському напрямках, у розвідці Великої Британії вважають, що найближчим часом біля української столиці, ймовірно, відбуватимуться "запеклі бої".

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

“Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, попри виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої”, — йдеться у повідомленні.

Водночас Росія продовжує артилерійські обстріли та ракетні удари всупереч заявам про намір знизити військову активність навколо Чернігова, зауважили у міністерстві.

Також тяжкі бої тривають у Маріуполі, однак українські військові продовжують контролювати центр міста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/dESTQT4irj 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0NUMTq8nrj — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 31, 2022