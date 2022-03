Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Водночас Росія продовжує артилерійські обстріли та ракетні удари всупереч заявам про намір знизити військову активність навколо Чернігова, зауважили у міністерстві.

Також тяжкі бої тривають у Маріуполі, однак українські військові продовжують контролювати центр міста.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 March 2022

March 31, 2022