Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що дані української розвідки щодо ймовірного повторного наступу РФ навесні чи влітку, підтверджують їхні прогнози про наступ росіян у найближчі місяці.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Нещодавно в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що навесні або на початку літа війська РФ розпочнуть новий наступ.

Це, зауважили в ISW, частково підтверджує їхні прогнози про те, що найближчими місяцями Росія може вдатись до “рішучих дій”.

“Представник ГУР України Вадим Скібіцький 20 січня заявив, що весна і початок літа 2023 року стануть вирішальними у війні, і підтвердив, що ГУР зафіксувала ознаки перегрупування російських військ для підготовки до “великого наступу” в Донецькій та Луганській областях. Скібіцький також повторив, що російські війська навряд чи атакуватимуть з Білорусі, чи півдня України”, – мовиться у повідомленні.

Аналітики наголосили, що вони ще раніше попереджували про ймовірну підготовку сил РФ до наступальних чи оборонних дій на Луганщині, а також спостерігали передислокацію військ на напрямок Сватово-Кремінна після відступу росіян з Херсонщини.

“ISW також стверджує, що дуже малоймовірно, що російські війська планують відновити новий наступ на північ України з напрямку Білорусі. Оцінки Скібіцького значною мірою підтверджують поточні прогнози ISW щодо намірів Росії в першій половині 2023 року та підкреслюють постійну потребу в підтримці західних партнерів, щоб гарантувати, що Україна не втратить ініціативу під час відновлення російської наступальної операції”, – резюмували експерти.