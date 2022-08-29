Про це повідомило Reuters.

Зокрема Берлін відправить радіолокаційні системи та безпілотники. Німеччина ще може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу важкої техніки. Зокрема передати артилерію та сучасні системи протиповітряної оборони.

“Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. Найближчими тижнями Берлін відправить Києву новітню зброю”, – наголосив Шольц.

За його словами, стосовно військової підтримки України Німеччина зазнала “фундаментальної зміни поглядів”. Вони відбулися останніми місяцями.