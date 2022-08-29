Німеччина має намір відправити новітню зброю Україні найближчими тижнями. Ймовірно, йдеться також про забезпечення окремими видами важкого озброєння.

Про це повідомило Reuters.

Зокрема Берлін відправить радіолокаційні системи та безпілотники. Німеччина ще може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу важкої техніки. Зокрема передати артилерію та сучасні системи протиповітряної оборони.

“Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. Найближчими тижнями Берлін відправить Києву новітню зброю”, – наголосив Шольц.

За його словами, стосовно військової підтримки України Німеччина зазнала “фундаментальної зміни поглядів”. Вони відбулися останніми місяцями.