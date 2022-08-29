Про це повідомило Reuters.
Зокрема Берлін відправить радіолокаційні системи та безпілотники. Німеччина ще може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу важкої техніки. Зокрема передати артилерію та сучасні системи протиповітряної оборони.
“Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. Найближчими тижнями Берлін відправить Києву новітню зброю”, – наголосив Шольц.
За його словами, стосовно військової підтримки України Німеччина зазнала “фундаментальної зміни поглядів”. Вони відбулися останніми місяцями.
- Україна отримає від Швеції 500 мільйонів крон (46,75 мільйона доларів) військової допомоги. Частину допомоги скерують для цивільних потреб.
- Міністерство оборони США розширило використання морських перевезень для постачання зброї Україні. На початку повномасштабного вторгнення РФ у Пентагоні здебільшого покладались на авіацію, щоб спорядити зброю до Києва якомога швидше.