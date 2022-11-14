Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

В Інституті вивчення війни прогнозують, що у зв’язку з ситуацією, яка складеться, сили в цьому районі опиняться у важких умовах. Україні, ймовірно, доведеться використовувати відволікаючий маневр для захисту від цих нових наступальних дій Росії.

Аналітики вважають, що росіянам навряд чи вдасться здобути значних операційних успіхів навіть попри додаткові сили з Херсонщини та нових мобілізованих. Проте, ймовірно, окупанти можуть величезною ціною захопити Бахмут.

ISW констатують, що російські мобілізовані військовослужбовці є недостатньо навченими, погано оснащеними та дуже неохоче воюють. Вони не прибувають згуртованими підрозділами, а скоріше надсилаються як окремі або невеликі підрозділи на заміну тим, що воюють без відпочинку протягом дев’яти місяців, зазнавши руйнівних втрат у людях і техніці, та самі значною мірою деморалізовані.

У Донецькій області діють звичайні підрозділи регулярних ЗС РФ, мобілізовані військовослужбовці, війська приватної військової компанії «Вагнер», формування БАРС (російський добровольчий резерв), підрозділи “ополчення Донецької та Луганської народних республік”, військовослужбовці чеченських підрозділів Рамзана Кадирова, та добровольчих батальйонів.

“Це химерне згрупування бойових сил матиме значно меншу ефективну бойову міць, ніж угруповання регулярних підрозділів подібного розміру”, – констатують в Інституті вивчення війни.