Найближчими тижнями російські армійці, ймовірно, продовжать завдавати масованих артилерійських ударів по території України, щоб відновити темп просування на Донбасі.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

У британській розвідці зазначили, що російські армійці дуже залежать від артилерійських обстрілів. Зокрема у Чернігівській області, під час намагання росіян просунутись до Києва, артилерійськими обстрілами окупанти знищили або пошкодили близько 3500 будівель. У 80% випадках пошкоджено житлові будинки.

Такі масштабні пошкодження вказують на те, що Росія готова застосовувати артилерію проти населених районів.

“Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту”, – наголосили у розвідці Великої Британії.