Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
У британській розвідці зазначили, що російські армійці дуже залежать від артилерійських обстрілів. Зокрема у Чернігівській області, під час намагання росіян просунутись до Києва, артилерійськими обстрілами окупанти знищили або пошкодили близько 3500 будівель. У 80% випадках пошкоджено житлові будинки.
Такі масштабні пошкодження вказують на те, що Росія готова застосовувати артилерію проти населених районів.
“Росія, ймовірно, вдалася до все більшої залежності від невибіркового артилерійського бомбардування через обмежені можливості виявлення цілей і небажання ризикувати регулярно літати бойовими літаками за межами своєї лінії фронту”, – наголосили у розвідці Великої Британії.
- Нагадаємо, після оголошення Генерального штабу щодо початку операції з евакуації оборонців Маріуполя, у Львові, опівночі, спрацювали сирени, після чого пролунала серія потужних вибухів.
- Також у Сумській області 16 травня російська диверсійна група (ДРГ) намагалася прорвати кордон. Відбиваючи атаку ворога, загинув український прикордонник Олександр Поповченко.