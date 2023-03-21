Вже найближчими тижнями тисячі російських засуджених, які воювали за ПВК "Вагнер", ймовірно, будуть помилувані та звільнені. У британській розвідці спрогнозували, як це вплине на війну РФ проти України та російське суспільство.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Як зауважили фахівці, під час вербування до лав вагнерівців російським ув’язненим обіцяли, що вони отримають помилування та звільнення від відбування покарання після 6-ти місяців участі у війні проти України.

Оскільки пік вербування випав саме на осінь 2022 року, то вже найближчими тижнями повинні розпочатись звільнення тисячі російських ув’язнених.

Водночас британські розвідники наголосили, що серед всіх російських засуджених, які погодились воювати проти України, близько половини загнули чи зазнали поранень. Однак дані з РФ свідчать, що ПВК “Вагнер” дотримується обіцянки звільнити від ув’язнення тих, хто вижив.

Більш того, посвідчення про звільнення, видані вагнерівцям, нібито завірені указом президента РФ Володимира Путіна.

Оскільки на даний час ПВК “Вагнеру” заборонено вербувати нових ув’язнених, це призведе до погіршення кадрових проблем найманців, зауважили фахівці.

Більш того, резюмували у британській розвідці, масове звільнення ув’язнених – серед яких більшість ті, хто був засуджений за насильницькі злочини – із травматичним бойовим досвідом, стане серйозним викликом для російського суспільства.