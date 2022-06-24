На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), найближчими тижнями наступ російської армії в Україні може припинитись через довготривалі та виснажливі бої у Сєвєродонецьку (Луганська область).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ISW.

Зазначається, що протягом останніх днів російські армійці досягли значних успіхів у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ.

ЗСУ у цьому бою зазнали чималих втрат, однак досягли своєї мети – сповільнили та принизили російську армію.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 23 червня заявив, що українським захисникам, можливо, доведеться відступити, щоб уникнути оточення у Лисичанську.

Це свідчить про те, що українська влада готується до втрати контролю над Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Однак аналітики ISW наголосили, що втрата цих двох міст не стане серйозним переломним моментом у російсько-українській війні.

Протягом тижнів, завдяки опору українських військових, до битви за Сєвєродонецьк приєдналось багато російських армійців, а також було залучено чимало техніки і озброєння. Це все, ймовірно, погіршило загальні можливості російської армії і не дозволило окупантам зосередитись на наступальних операціях на інших напрямках.

“Російські наступальні операції, ймовірно, зупиняться найближчими тижнями, незалежно від того, захоплять чи ні російські сили район Сєвєродонецьк-Лисичанськ, що, ймовірно, дасть українським силам можливість розпочати розважливі контрнаступи”, – наголосили експерти ISW.

Зацикленість Кремля на тому, щоб захопити Сєвєродонецьк – як це раніше було з захопленням “Азовсталі” у Маріуполі – ймовірно, завдасть остаточної шкоди можливостям РФ у майбутніх просуваннях.

Захоплення росіянами Сєвєродонецька буде такою ж втратою для України, як і втрата інших населених пунктів. Однак битва під Сєвєродонецьком не буде вирішальною перемогою Росії.