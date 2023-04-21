Сполучені Штати вже найближчими тижнями розпочнуть навчати українських військових користуватись танками Abrams. США прискорюють свої зусилля, аби якнайшвидше доставити танки на поле бою в Україні.

Про це повідомляє AP.

Відповідне рішення прийнято під час зустрічі у форматі Рамштайн у межах поточних зусиль щодо координації постачань зброї та іншого обладнання в Україну. Офіційно про рішення буде оголошено сьогодні.

За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а військові ЗСУ розпочнуть навчання через кілька тижнів.

Офіційні особи також заявили, що навчання військових триватиме близько 10 тижнів. Навчальні танки будуть не ті, які Україні передадуть для війни з Росією.

Зараз США оновлюють 31 бойовий танк M1A1, які, коли будуть готові, відправляться на передову.

Мета полягала в тому, щоб ЗСУ пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові, щоб вони могли негайно долучитись до боїв.

За словами посадовців, близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку – одні навчаться керувати танками, а інші – ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання, як вести бій і маневрувати з танками. Посадовці говорили на умовах анонімності, щоб надати подробиці, які не оприлюднюються.

На даний час США підготували 8800 українських військовослужбовців, які вже повернулися на поле бою, ще приблизно 2500 зараз проходять навчання. Їхня підготовка включала усе: від базових інструктажів зі зброї до того, як вести бойові дії та як обслуговувати і ремонтувати обладнання.

У січні адміністрація президента США Джо Байдена оголосила, що надішле танки Abrams в Україну – після того, як протягом кількох місяців наполягала, що вони надто складні та важкі в обслуговуванні та ремонті. Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який відкрив двері для Німеччини оголосити, що вона надішле свої танки Leopard 2 в Україну та дозволить Польщі та іншим союзникам зробити те саме.

Під сильним тиском з боку України та інших з метою швидше доставити танки в Україну, минулого місяця адміністрація Байдена оголосила, що прискорить постачання танків Abrams в Україну, вирішивши відправити відремонтовану старішу модель, яка може бути готова швидше. Мета – до осені доставити їх у зону бойових дій.

Тоді США також чітко дали зрозуміти, що вони розпочнуть навчання українських військ щодо використання, обслуговування та ремонту танків, і що ці навчання збігатимуться з відновленням танків, щоб і військові, і танки були готові до бою одночасно.

Однак Пентагон повинен переконатися, що українські сили мають адекватний ланцюжок постачання для всіх частин, необхідних для забезпечення працездатності танків.