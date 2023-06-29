На думку вчених з Університетів Брістоля та Фрібурга, перші плацентарні ссавці з'явилися на Землі ще до масового вимирання, яке поклало край епосі динозаврів,

Джерело: Science Alert

У виданні відзначили, що відомі на даний момент останки плацентарних ссавців належать до періоду вже після масового вимирання динозаврів, що відбулося 66 мільйонів років тому. Проте під час аналізу скам’янілостей “біологічний годинник” продемонстрував, що коріння наших предків сягає далеко в минуле, зокрема пори динозаврів.

Завдяки аналізу даних молекулярного годинника вченим вдалося “повернути назад” генетичні зміни, які відбуваються з часом, для точного визначення видів найдавніших предків людини. Відтак, дослідники встановили, що перші форми плацентарних ссавців могли з’явитися ще в крейдяному періоді та якийсь період співіснували із динозаврами.

“Нам вдалося зібрати разом тисячі скам’янілостей плацентарних ссавців та побачити закономірності виникнення та зникнення різних груп. З огляду на це, ми змогли оцінити, коли еволюціонували плацентарні ссавці”, – розповіла Емілі Карлайл, палеобіологиня із Брістольського університету.

Водночас сконструйована вченими модель свідчить також, що падіння астероїда зумовило появу сучасніших ліній плацентарних ссавців. Ймовірно, після зникнення динозаврів покращилися умови для диверсифікації видів.

Зазначається, що загалом вчені розглянули дані про 380 сімейств плацентарних ссавців. І, як показали результати дослідження, 21,3% з них могли з’явитися в крейдяному періоді.

За словами вчених, завдяки їхній моделі можна визначити вік тієї чи тієї лінії на підставі того, коли вона вперше з’явилася в літописі скам’янілостей. Також вона дозволяє визначити, коли лінія вимерла, ґрунтуючись на останніх потрапляннях до літопису.

Учасники дослідження переконані, що запропонована модель точніша, ніж використання літописів скам’янілостей або молекулярних даних з метою визначення шляхів еволюції видів. Вчені також вважають, що цю модель можна буде застосовувати і в подальших дослідженнях.