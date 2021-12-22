Про це повідомляє міжнародне видання BBC News.

Саме таку суму згідно з рішенням Високого суду Лондона буде зобов’язаний виплатити 72-річний мільярдер, правитель Дубая та прем’єр-міністр ОАЕ шейх Мохаммед ібн Рашид аль-Мактума.

Принцеса Хайя — наймолодша з шести дружин шейха, сестра короля Йорданії — втекла з Дубая до Великої Британії зі своїми дітьми ще у 2019 році. Вона заявила, що боїться за своє життя після того, як дізналася, що її чоловік силою повернув до Дубая двох своїх доньок Латіфу та Шамсу.

Тоді ж у Високому суді Лондона розпочався розгляд про опіку над дітьми та фінансову допомогу. Після втечі дружини чоловік написав їй вірш “Ти жила, ти померла”. Передбачається, що в ньому шейх Мохаммед загрожував принцесі, бо дізнався про її роман з охоронцем — колишнім британським військовим.

Хайя відсудила гроші на освіту чотирирічної дочки та дев’ятирічного сина, утримання двох особняків вартістю кілька мільйонів фунтів стерлінгів, зарплату медсестрі та няні, на оплату коштовностей та скакових коней, придбаних у борг. Ще вона отримає кошти на безпеку своєї сім’ї.

Як заявив суддя, оголосивши рішення, більшу частину цих грошей буде спрямовано на безпеку двох дітей пари – насамперед від “серйозної загрози” з боку самого еміра Дубая.

Попри те, що сума в 728 млн доларів може здатися запаморочливою, ці виплати становлять менше половини від початкового запиту Хайї. Вона мала намір відсудити 1,8 млрд доларів. Лише на оплату судових витрат у неї пішло понад 90 млн доларів.