Військово-морський флот Росії отримав найдовший відомий підводний човен у світі, який один із його виробників рекламує як дослідницьке судно, але інші кажуть, що це платформа для шпигунства та, можливо, ядерної зброї.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Бєлгород” був переданий ВМС Росії на початку цього місяця в порту Сєвєродвінськ, повідомляє найбільший суднобудівний завод країни “Севмаш”.

Експерти кажуть, що його конструкція є модифікованою версією російських підводних човнів з керованими ракетами класу “Оскар II”, зроблених довшими з метою згодом розмістити перші у світі ядерні стелс-торпеди та обладнання для збору розвідувальної інформації.

Понад 184-метровий, “Бєлгород” є найдовшим підводним човном в океані на сьогодні — довшим навіть за підводні човни з балістичними та керованими ракетами класу “Огайо” ВМС США, які досягають 171 метра.

В наступному десятилітті “Бєлгород” зможе створити основу для холодної війни в океані – США та РФ знову слідкуватимуть одне за одним у шаленій напрузі.

Те, що відрізняє “Бєлгород” від будь-яких атомних підводних човнів російського флоту, або навіть від будь-яких атомних підводних човнів, які експлуатуються в будь-якій точці світу – це його місія.

ТАСС повідомило, що підводна лодка буде нести ядерні торпеди Poseidon, що знаходяться в розробці, і призначені для запуску з відстані сотень кілометрів і проникнення повз берегову оборону, подорожуючи по дну моря.

“Ця ядерна “мегаторпеда” є унікальною в історії світу”, — написав американський експерт з підводних човнів Х. І. Саттон на своєму вебсайті Covert Shores у березні.

“Poseidon — абсолютно нова категорія зброї. Вона змінить планування військово-морських сил як у Росії, так і на Заході, що призведе до нових вимог і нової контрзброї”, — написав Саттон.

Як американські, так і російські офіційні особи заявили, що торпеди можуть доставляти боєголовки потужністю кілька мегатонн, спричиняючи радіоактивні хвилі, які зроблять ділянки узбережжя, на які вони спрямовані, непридатними для життя протягом десятиліть. Ця ядерна торпеда є найбільшою із тих, що зараз існують.