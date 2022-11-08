П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що найкращим й найефективнішим дипломатом є Збройні сили України у контексті переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Петро Порошенко, який сьогодні, 8 листопада, привіз для трьох бригад у прифронтові райони Миколаївської області вантажівки для перевезення артилерійських снарядів, генератори, медичне обладнання і сотню буржуйок, заявив, що Збройні сили України є найкращими дипломатами й переговорниками з Путіним.

“Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п’ятий президент України маю сказати: українці твердо покладаються на “дипломатичні зусилля” Збройних Сил України”, – наголосив п’ятий президент України.

Зазначимо, що нещодавно Петро Порошенко закликав лідерів світових держав скасувати запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт “Великої двадцятки”, який відбудеться в Індонезії на острові Балі.

“Моє звернення до всього світу, і особливо до G7 та G 20. Я думаю, що країнам G 20 слід відкликати запрошення Путіна відвідати Балі. Тому що, поки він буде розслаблятися на Балі, саме в той час українці, мирні жителі будуть гинути, будуть вбиті російськими військами”, – зазначив Петро Порошенко.

Також він додав, що місце Путіна має бути не на Балі, а в Гаазі.