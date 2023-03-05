У квітні минулого року 23-річний Ігор разом із побратимом йшов розчищати шлях евакуації поранених у Маріуполі. Тоді росіяни відкрили вогонь і прикордонник отримав поранення в ногу, невдовзі після чого потрапив у полон.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

Повідомляється, в ніч на 24 лютого прикордонник був на бойовому чергуванні. Спочатку окупанти обстрілювали місто, а далі намагались взяти в оточення. Проте опір українських захисників завадив їм швидко реалізувати наміри.

Зазначено, що після чергового обстрілу, наприкінці квітня, Ігор разом із побратимом пішов розчищати шлях, яким евакуйовували поранених. Тоді росіяни раптово відкрили вогонь і прикордонник отримав поранення в ногу.

“Мій товариш відкрив вогонь у відповідь. Це дало змогу нам відійти у безпечне місце та врятуватись”, – розповідає Ігор.

За даними пресслужби, далі прикордонник потрапив у шпиталь на “Азовсталі”. Ігор пригадує, що з кожним днем поранених ставало все більше. Від деяких ліків він відмовлявся на користь побратимів, яким вони були потрібніші. У травні, після отримання наказу, оборонці Маріуполя вийшли з заводу. Спочатку Ігоря доправили до Оленівки, де він перебував перший місяць полону.

“Приїжджали лікарі, оглянули мою травму. Сказали, що нічим не можуть допомогти та щоб чекав, коли вилікують вдома. Проте найгірше для мене було те, що не було змоги поспілкуватись з рідними”, – коментує прикордонник.

Також додається, що в полоні Ігор був шість місяців. Після обміну він зустрівся з рідними та переніс кілька операцій. Далі було лікування та реабілітація. Нині Ігор проходить службу в одному із підрозділів на Львівщині.