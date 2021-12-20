Опитування Yahoo Finance визнало Facebook/Meta найгіршою компанією 2021 року у зв'язку з численними скандалами.

Відповідну інформацію розмістив новинний портал Screen Rant.

За даними Yahoo, опитування було опубліковано на Yahoo Finance 4 і 5 грудня, і сотні людей обрали найгіршою компанію цього року саме соцмережу Facebook.

Цікаво, що Facebook викликав ненависть з обох сторін політичного спектра. У той час як “праві” вважали, що сайт цензурує їхній голос, “ліві” вважали, що платформа сприяє поширенню дезінформації та ненависті в суспільстві.

Крім того, багато хто був засмучений тим, що компанія ігнорувала проблеми психічного здоров’я дітей та молоді, особливо щодо зображення тіл молодих дівчат в Instagram.

За будь-якими мірками, у Facebook був жахливий рік, багато в чому завдяки викривачці Френсіс Хауген, яка працювала менеджеркою з продуктів у компанії.

У вересні видання Wall Street Journal випустило спецпроєкт “Файли Facebook”. Спираючись на тисячі документів, опублікованих інформаторкою і колишньою співробітницею Френсіс Хауген, “Файли Facebook” показують, що компанія знає, що їхня практика завдає шкоди молодим людям, але не діє, вибираючи корпоративний прибуток, а не суспільне благо.

Цей скандал спровокував “ефект доміно” та спровокував низку інших неприємних новин для Facebook. Нещодавні свідчення Хауген на слуханнях у комітеті Сенату з питань торгівлі, науки та транспорту та попередні звіти про інші платформи соціальних мереж викривають, що прибуток залежить від значущої соціальної залученості, а шкідливий, токсичний і скандальний контент стимулює залучення.

Щоб уникнути пильної уваги ЗМІ та змінити суспільний наратив, 28 жовтня компанія змінила назву з Facebook на Meta, хоча, схоже, це не допомогло їй очистити свій імідж.

Зауважимо, що Microsoft було визнано “Компанією року”.