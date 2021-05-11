Мустафа Найєма, якого скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Державного концерну “Укроборонпром”, відзвітував про свої доходи.

Відповідні дані з’явилися в декларації Найєма.

Зокрема, він вказав що з 1 січня по 29 квітня 2021 року отримав заробітну плату в “Укроборонпромі” у розмірі 3 255 780 гривень. Отже, його щомісячний оклад перевищував 813 тисяч гривень.

Крім того, Найєм задекларував готівкові заощадження у розмірі 300 тисяч гривень, а також понад 936 тисяч гривень на банківських рахунках.

У декларації також вказано, що ексчиновник “Укроборонпрому” володіє часткою квартири у Києві, а також орендує квартиру для сина.

Власного транспортного засобу у Найєма немає.

29 квітня Мустафу Найєма скоротили з посади заступника генерального директора з управління активами Державного концерну “Укроборонпром”.

Сам Найєм зазначив, що його посаду скоротили без пояснень. Для нього це рішення було несподіваним.

Нагадаємо, 11 листопада 2019 року колишній народний депутат (8 скликання) Мустафа Найєм був призначений заступником глави концерну “Укроборонпром”. Через 10 днів, 21 листопада, екснардеп оголосив про призначення на посаду.

5 грудня 2019 року у відповідь на запит журналістів Найєм повідомив, що його щомісячний оклад становить 43 тис. гривень. Також стало відомо, що оклад гендиректора концерну “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 разів менше, ніж його заступника Мустафи Найєма.

У листопаді минулого року заступник генерального директора держконцерну “Укроборонпром”, колишній народний депутат України Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів.