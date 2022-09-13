В США, в Лос-Анджелесі вручили одну з найпрестижніших премій у галузі телебачення, виокремивши найкращі серіали цього року. Найбільше нагород зібрав мінісеріал "Білий лотос".

Відповідні результати можна переглянути на офіційному сайті премії.

У такий спосіб, найкращим мінісеріалом визнали “Білий лотос”, йому ж вручили нагороду за найкращу режисуру. Найкращим комедійним серіалом назвали “Тед Лассо”, а найкращий драматичним — “Успадкування”.

Водночас телеканал HBO та його стримінговий сервіс HBO Max стали переможцями цього вечора. Вони зібрали 37 статуеток. На другому місці опинився Netflix — 26 перемог, а за ним Hulu та Apple TV+.

Інші переможці:

найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Зендея “Ейфорія”

найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Лі Джон Дже “Гра в кальмара”

найкраща жіноча роль у мінісеріалі — Аманда Сейфрід “Вибула”

найкраща чоловіча роль у мінісеріалі — Майкл Кітон “Ломка”

найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт “Хитрості”

найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Джейсон Судейкіс “Тед Лассо”

найкраща конкурсна реаліті-програма — Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls

найкраще розмовне вар’єте — “Події минулого тижня з Джоном Олівером”

найкраще скетч-шоу — Saturday Night Live.

ДОВІДКА. “Еммі” — американська телевізійна нагорода, яку часто називають телевізійним аналагом премії “Оскар”

Нагадаємо, що в березні “Еммі” виключила з конкурсної програми усі проєкти, дотичні до Росії через російську військову агресію проти України.