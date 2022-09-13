Відповідні результати можна переглянути на офіційному сайті премії.
У такий спосіб, найкращим мінісеріалом визнали “Білий лотос”, йому ж вручили нагороду за найкращу режисуру. Найкращим комедійним серіалом назвали “Тед Лассо”, а найкращий драматичним — “Успадкування”.
Водночас телеканал HBO та його стримінговий сервіс HBO Max стали переможцями цього вечора. Вони зібрали 37 статуеток. На другому місці опинився Netflix — 26 перемог, а за ним Hulu та Apple TV+.
Інші переможці:
- найкраща жіноча роль у драматичному серіалі — Зендея “Ейфорія”
- найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі — Лі Джон Дже “Гра в кальмара”
- найкраща жіноча роль у мінісеріалі — Аманда Сейфрід “Вибула”
- найкраща чоловіча роль у мінісеріалі — Майкл Кітон “Ломка”
- найкраща жіноча роль у комедійному серіалі — Джин Смарт “Хитрості”
- найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі — Джейсон Судейкіс “Тед Лассо”
- найкраща конкурсна реаліті-програма — Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls
- найкраще розмовне вар’єте — “Події минулого тижня з Джоном Олівером”
- найкраще скетч-шоу — Saturday Night Live.
ДОВІДКА. “Еммі” — американська телевізійна нагорода, яку часто називають телевізійним аналагом премії “Оскар”
Нагадаємо, що в березні “Еммі” виключила з конкурсної програми усі проєкти, дотичні до Росії через російську військову агресію проти України.
- Восени 2022 року вийде на екрани новий американський комедійний телесеріал жахів “Венздей” (Wednesday), заснований на персонажі Вензді Аддамс із телесеріалу “Сімейка Аддамс”. Прем’єра відбудеться на Netflix і складатиметься з восьми епізодів.
- Серіал “Пісочна людина” – фентезі, зняте на основі коміксу DC 1980-х років, очолив рейтинг найпопулярніших новинок Netflix. Вважається. що успіх “Пісочної людини” пов’язаний з видовищним сюжетом та вдалим поєднанням жанрів — давніх легенд та міфології, історії та сучасної літератури.
- Воєнна драма “Мати Апостолів” режисера Зази Буадзе отримала головну нагороду на міжнародному кінофестивалі Asia Film Art International Film Festival (AFAIFF) у Гонконзі.
- Український інститут разом з ірландською компанією Usheru запустили сайт задля популяризації українського кінематографа у світі.