Столицю Данії назвали найкращим містом для психологічного добробуту. У десятці також опинився Відень, Амстердам та Мюнхен.

Відповідний рейтинг склала організація The Social Hub.

Організація проаналізувала 36 найпопулярніших міст в Європі та порівняла низку факторів, які впливають на психічний стан їх мешканців.

Зазначається, що автори дослідження вивчали кількість сонячних годин, рейтинг щастя, кількість пішохідних доріжок, якість повітря, рівень забруднення, середню вартість абонемента в спортзал, середню тривалість робочого дня, сприйняття ЛГБТК+, поширеність депресії та тривоги.

Наприклад, середня кількість робочих годин на тиждень у Бельгії є однією з найнижчих — 34,8 години. Водночас рівень щастя бельгійців становить 6,8 бала. Це робить державу Бельгію однією хороших з країни для психічного добробуту.

Так, Копенгаген, де проживають деякі з найщасливіших людей у ​​Європі, посідає перше місце в списку. Місто пропонує добру якість повітря, оцінку 81,9 зі 100, і низький рівень забруднення (21,2). В середньому жителі можуть очікувати на 1 912 годин сонячного світла на рік і скористатися 85 пішохідними доріжками поблизу.



Загалом Данія має кращий бал за щастя за будь-яку іншу країну, з оцінкою 7,6 з десяти можливих. Це також одна з найбільш дружніх до ЛГБТК+ країн у переліку.