Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Повідомляється, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі.
“M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії. Раніше цього тижня воєнізовані формування “Вагнера”, швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ”, – зазначають у пресслужбі.
Також додається, що у той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.
- Росія намагається інтегрувати тимчасово захоплені території України, проте це ніяк не вплине на хід війни.
- За оновленими даними пресслужби Міністерства Великої Британії, влада Росії, ймовірно, залишає відкритим варіант щодо наступного призову в рамках “часткової мобілізації”.
- Останніми тижнями Міністерство освіти Росії оприлюднило більш детальну інформацію про впровадження раніше оголошеного плану щодо включення базової військової підготовки в російську програму середньої школи.
- Ймовірно, російська армія концентрує зусилля у напрямку Павлівку та Вугледара Донецької області задля штурму міст.