За даними британської розвідки, раніше цього тижня найманці приватної військової компанії "Вагнер", швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Повідомляється, що протягом останнього тижня Росія продовжувала досягати невеликих успіхів у спробі оточити місто Бахмут на Донбасі.

“M03 і H32 – дві основні дороги до міста для українських захисників – зараз, ймовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу Росії. Раніше цього тижня воєнізовані формування “Вагнера”, швидше за все, захопили підпорядковану трасу, яка сполучає Бахмут з містом Сіверськ”, – зазначають у пресслужбі.

Також додається, що у той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим.