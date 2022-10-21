Про це повідомляє CNN.
На фото видно дві дволінійні протитанкові смуги, які, за задумом росіян, мають зупинити просування техніки, зокрема танків. Також можна побачити ряди цементних пірамід, побудованих за зразком радянських оборонних ліній.
Раніше російські пропагандистські ЗМІ у своїх відео показували ці укріплення, називаючи їх “лінією Вагнера”.
Зазначалося, що оборона будуватиметься від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів. Однак, згідно з аналізом супутникових знімків, довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.
- Служба безпеки України ліквідувала в Харківській області дві групи диверсантів ПВК “Вагнер”, які катували українців. Зараз полонений командир ДРГ надає українським спецслужбам розвідувальні дані.
- Через великі втрати росіян на повномасштабній війні в Україні, ПВК Вагнера наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина посилено шукає найманців за межами РФ – у Канаді, Туреччині, Сербії, Чехії, Польщі, Угорщині та інших країнах – зокрема й Латинської Америки.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що глава Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин кинуть своїх підопічних у Донецьку область, щоб досягти хоча б мінімального успіху та зберегти свої репутацію і популярність у націоналістичному та інформаційному просторах.