Супутникові знімки компанії Maxar Technologies свідчать про те, що найманці російської ПВК "Вагнер" побудували протитанкове укріплення в районі окупованого міста Гірське, що в Луганській області.

Про це повідомляє CNN.

На фото видно дві дволінійні протитанкові смуги, які, за задумом росіян, мають зупинити просування техніки, зокрема танків. Також можна побачити ряди цементних пірамід, побудованих за зразком радянських оборонних ліній.

Раніше російські пропагандистські ЗМІ у своїх відео показували ці укріплення, називаючи їх “лінією Вагнера”.

Зазначалося, що оборона будуватиметься від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів. Однак, згідно з аналізом супутникових знімків, довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.