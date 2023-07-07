Африканські ЗМІ повідомляють, що бойовики російської приватної військової компанії "Вагнер" повертаються з Африки до Росії.

Джерело: Jeune Afrique

За інформацією видання, через два тижні після невдалого заколоту Євгена Пригожина та у Росії, його бойовики з ПВК “Вагнер”, які перебували в Африці, вилетіли зі столиці ЦАР до Москви.

Згідно з даними, напередодні з Африки вилетіло два літаки з вагнерівцями – приблизно 500-600 осіб. Ще один літак стоїть напоготові до вильоту.

У ЗМІ також зауважили, що після невдалого заколоту Пригожина було вирішено замінити кураторів вагнерівців в Африці – Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого.

Відомо, що Перфільєв консультував президента ПАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки та є близьким другом командира ПВК “Вагнер” Дмитра Уткіна.