Джерело: Jeune Afrique
За інформацією видання, через два тижні після невдалого заколоту Євгена Пригожина та у Росії, його бойовики з ПВК “Вагнер”, які перебували в Африці, вилетіли зі столиці ЦАР до Москви.
Згідно з даними, напередодні з Африки вилетіло два літаки з вагнерівцями – приблизно 500-600 осіб. Ще один літак стоїть напоготові до вильоту.
У ЗМІ також зауважили, що після невдалого заколоту Пригожина було вирішено замінити кураторів вагнерівців в Африці – Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого.
Відомо, що Перфільєв консультував президента ПАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки та є близьким другом командира ПВК “Вагнер” Дмитра Уткіна.
- Задовго до початку повномасштабного вторгнення Росії групу найманців ПВК “Вагнера” звинуватили у звірствах в Африці.
- У Сполучених Штатах вважають, що очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може бути причетним до виведення миротворців ООН з Малі, які перебували там з 2013 року.