Британські розвідники зазначили, що бойовики приватної військової компанії "Вагнер" налагодили співпрацю з російськими військовими і тепер вони разом відновили атаки на місто Бахмут на Донеччині.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Фахівці зазначили, що попри тривалі атаки російських окупантів, українські воїни продовжують тримати оборону у західній частині міста. Однак за останні 48 годин окупанти завдавали інтенсивних артилерійських обстрілів.

Вагнерівці продовжують штурмувати Бахмут рухаючись центром міста, тоді як російські повітрянодесантні сили стали на позиції ПВК “Вагнер” на північному та південному флангах.

“Українські сили зіткнулися зі значними проблемами поповнення запасів, але здійснили впорядкований відхід із позицій, якими вони були змушені поступитися”, – резюмували фахівці.