Найманці з приватної військової компанії Вагнера, яку РФ залучає до збройної агресії проти України, подали позов до суду проти двох депутатів Європарламенту.

Про це повідомила німецька євродепутатка Віола фон Крамон.

Згідно з документом, найманці подали позов до суду Санкт-Петербурга від імені росіянина Іванова Олександра. У журналістських матеріалах особа з подібними ініціалами є офіційним представником російських військових інструкторів у ЦАР і директором “Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку”.

Позивач вимагає від Віоли фон Крамон та литовського євродепутата Андрюса Кубілюса 10 мільйонів російських рублів посилаючись на те, що фон Крамон у 2021 році закликала ЄС застосувати санкції до найманців.