Про це повідомила німецька євродепутатка Віола фон Крамон.
Згідно з документом, найманці подали позов до суду Санкт-Петербурга від імені росіянина Іванова Олександра. У журналістських матеріалах особа з подібними ініціалами є офіційним представником російських військових інструкторів у ЦАР і директором “Співдружності офіцерів за міжнародну безпеку”.
Позивач вимагає від Віоли фон Крамон та литовського євродепутата Андрюса Кубілюса 10 мільйонів російських рублів посилаючись на те, що фон Крамон у 2021 році закликала ЄС застосувати санкції до найманців.
“Підтримувана державою російська група найманців Вагнера, якою керує олігарх Путіна Пригожин, настільки обурилася моєю промовою на пленарному засіданні, що надіслала мені погрозливого листа, позиваючись на 10 мільйонів рублів. Я добряче посміялася”, – зазначила Віола фон Крамон.
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