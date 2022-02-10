Відповідна інформація опублікована на сайті Міноборони країни-агресора.
Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку – “Республіка Полісся” та “Північна Федерація”, з іншого боку – західна коаліція, куди увійшли “Няріс”, “Поморія”, “Клопія” та підконтрольні їм “терористичні організації”.
Військові навчання Росії та Білорусі не рідкість, але нинішні – багато в чому особливі. Як правило, їх проводять восени і анонсуються більш ніж за пів року. Про нинішні стало відомо лише незадовго до початку.
Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2021 року анонсував їх проведення, але формально про них було оголошено лише у середині січня. Про те, чи запрошені, як це зазвичай буває, іноземні спостерігачі, не повідомляється.
Крім того, одночасно проводяться навчання та раптові перевірки військ в інших регіонах Росії, у тому числі – ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).
Загальне переміщення військ вважається одним із наймасштабніших після закінчення холодної війни.
Про те, чи буде на цих навчаннях використано бойову техніку, здатну нести ядерну зброю, невідомо. За даними міноборони РФ, до початку “Союзної рішучості – 2022” російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці далекої дії Ту-22М3 брали участь у спільному з білоруськими ВПС патрулюванні кордонів. Оперативно-тактичні комплекси “Іскандер” також здатні використовувати ракети з ядерними боєголовками.
У НАТО вважають навчання у Білорусі найбільшою військовою операцією у цій країні з часів розпаду СРСР та завершення холодної війни.
У США сприймають як “ескалацію” на тлі загострення довкола України.
Водночас Росія послідовно заперечує плани вторгнення до України, хоча й зосередила поблизу українських кордонів понад 100 тисяч вояків.
Деякі західні країни, включно із США, попереджають, що Росія може напасти у будь-який момент.
Тим часом американське видання The Economist навело факти того, що Захід висловлює розчарування Зеленським, тому що він вимагає термінової постачі озброєння з Заходу, водночас насміхаючись над перспективою повномасштабної війни, для якої знадобиться ця зброя.
- Також Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з представниками іноземних ЗМІ заявив, що ймовірність нападу з боку Росії висока, однак через паніку Україна може “втратити економіку”.
- Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення. У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.
- 9 лютого в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у межах воєнно-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Для Збройних Сил України надіслали понад 80 тонн боєприпасів.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.