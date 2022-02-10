Росія та Білорусь сьогодні приступили до 10-денних спільних військових навчань біля українського кордону. Вони анонсовані, як тренування з метою відпрацювання завдань для відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та "захисту інтересів Союзної держави".

Відповідна інформація опублікована на сайті Міноборони країни-агресора.

Легенда навчань визначає дві сторони супротивників. З одного боку – “Республіка Полісся” та “Північна Федерація”, з іншого боку – західна коаліція, куди увійшли “Няріс”, “Поморія”, “Клопія” та підконтрольні їм “терористичні організації”.

Практичні дії військ розгортаються на полігонах Доманівський, Гозький, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповичський та на окремих ділянках території Білорусі. Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Військові навчання Росії та Білорусі не рідкість, але нинішні – багато в чому особливі. Як правило, їх проводять восени і анонсуються більш ніж за пів року. Про нинішні стало відомо лише незадовго до початку.

Самопроголошений правитель Білорусі Олександр Лукашенко наприкінці 2021 року анонсував їх проведення, але формально про них було оголошено лише у середині січня. Про те, чи запрошені, як це зазвичай буває, іноземні спостерігачі, не повідомляється.

Крім того, одночасно проводяться навчання та раптові перевірки військ в інших регіонах Росії, у тому числі – ракетних військ стратегічного призначення (РВСП).

Загальне переміщення військ вважається одним із наймасштабніших після закінчення холодної війни.

Про те, чи буде на цих навчаннях використано бойову техніку, здатну нести ядерну зброю, невідомо. За даними міноборони РФ, до початку “Союзної рішучості – 2022” російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці далекої дії Ту-22М3 брали участь у спільному з білоруськими ВПС патрулюванні кордонів. Оперативно-тактичні комплекси “Іскандер” також здатні використовувати ракети з ядерними боєголовками.

У НАТО вважають навчання у Білорусі найбільшою військовою операцією у цій країні з часів розпаду СРСР та завершення холодної війни.

У США сприймають як “ескалацію” на тлі загострення довкола України.