Чихуахуа, на ім'я Перл визнали найнижчою собакою у світі. Її висота — 9,14 сантиметра, а довжина собаки становить 12,7 сантиметра.

Про це йдеться у Книзі рекордів Гіннеса.

Зазначається, що Перл народилась у штаті Флорида в США 1 вересня 2020 року. Загалом чихуахуа важить лише 553 грами.

Ветеринар вимірював Перл від основи стопи передньої лапи до верхньої ділянки хребта між лопатками (холки) по прямій вертикальній лінії.







Найнижчою собакою у світі визнали «кишенькову» чихуахуа, на ім’я Перл: фото // 4 фото

“Ми щасливі мати її й цю унікальну можливість побити власний рекорд і поділитися зі світом цією дивовижною новиною”, — наголосила власниця собаки Ванеса Семлер.

За її словами, її собака світу полюбляє їсти лосось, курку та іншу якісну їжу. Крім того, Перл до вподоби стильно вдягатися. Чихуахуа має спокійний характер на відміну від інших представників її породи.

Раніше найнижчою собакою вважалася чихуахуа Міракл Міллі. Вона померла у 2020 році.