Десяте загальнонаціональне опитування в умовах війни в Україні зафіксувало найнижчий за історію спостережень показник ностальгії за розпадом СРСР. Лише 11% жалкують за ним. Водночас абсолютна більшість – 87% ні.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

Наприкінці лютого 2022 року, внаслідок повномасштабної агресії Росії, відбувся різкий перелом в ідеологічних поглядах українського суспільства щодо будь-яких маркерів пов‘язаних із Росією. Відбулася “декомунізація” та “дерусифікація” суспільної думки.

Наразі все “радянське” тепер сприймається українцями як російське, а відповідне – вороже. Також головна причина – використання російською пропагандою у війні проти України радянських символів та спекуляцій на “спільному” історичному минулому.

Опитування проводилось 27 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).