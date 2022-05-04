Про це свідчать дані опитування соціологічної групи “Рейтинг”.
Наприкінці лютого 2022 року, внаслідок повномасштабної агресії Росії, відбувся різкий перелом в ідеологічних поглядах українського суспільства щодо будь-яких маркерів пов‘язаних із Росією. Відбулася “декомунізація” та “дерусифікація” суспільної думки.
Наразі все “радянське” тепер сприймається українцями як російське, а відповідне – вороже. Також головна причина – використання російською пропагандою у війні проти України радянських символів та спекуляцій на “спільному” історичному минулому.
Опитування проводилось 27 квітня 2022 року методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. В опитування взяли учать 1000 респондентів зі всіх регіонів України (окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу).
- Нагадаємо, що дев’яте загальнонаціональне опитування, проведене Соцгрупою “Рейтинг”, засвідчило, що 98% українців негативно ставляться до президента РФ Володимира Путіна.
- Також згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, 80% українців – горді за свою державу. Цей показник значно зріс, у порівнянні з аналогічним показником у серпні 2021 року, коли гордість за Україну відчували 34% громадян.
- Водночас за результатами опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг” в період з 30 по 31 березня, 95% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії, проте впевненість у швидкій перемозі “за кілька тижнів” дещо зменшилася з 47% до 35%. Рівень підтримки вступу України до Північноатлантичного альянсу натомість наближається до довоєнного.
- Зокрема переважна більшість українців, яких війна змусила тимчасово покинути Батьківщину, планують повернутися до України після закінчення війни. Натомість близько 10% з них виявили бажання залишитись в іншій країні, приблизно така ж кількість ще не визначилась зі своїм рішенням.
- Окрім цього станом на 2022 рік частка громадян, які вважають українську рідною мовою збільшилася з 57% у 2012 році до 76%. Водночас популярність російської за 10 років зменшилася з 42 до 20%.