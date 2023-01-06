Редакція Ірландської щоденної газети "Irish Independent" опублікувала привітання з Різдвом для вимушених переселенців з України, які проживають в Ірландії, українською мовою.

Про це повідомила українська блогерка, ексвикладачка Школи журналістики та Бізнес-школи УКУ Ніна Міщенко у Facebook, яка нині тимчасово проживає в Ірландії.

Стаття має назву “Різдвяне послання українцям в Ірландії”. У ній редакція зазначає, що розуміє як українцям бракує фізичної присутності рідних під час свят. Також у матеріалі порівнюють українські та ірландські різдвяні традиції. Журналісти згадали про пампухи, кутю, дідуха та Святвечір.

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“Коли ви прибули сюди, наша країна напевно здалася вам породним аркушем. Ми спробували написати на ньому слова “Ласкаво просимо!”. Тепер наше завдання — зробити так, аби ви відчули це. Ми розуміємо, що ніщо не зрівняється з власною домівкою, але сподіваємося, що поки ми ділимося нашим домом з вами, це трохи полегшить відчуття відірваності від рідних”, — йдеться в публікації.

Irish Independent зокрема пише про “героїчний дух” та “хоробрість” українців, які показали світові, що “груба сила не може перемогти націю з такою міцною любов’ю до власного народу, у свідомості якого так глибоко живе почуття власної землі, власного місця”.

ДОВІДКА. Irish Independent (Ірландська незалежна) — це щоденна газета Ірландії, що видається від 1905 року.