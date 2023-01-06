Про це повідомила українська блогерка, ексвикладачка Школи журналістики та Бізнес-школи УКУ Ніна Міщенко у Facebook, яка нині тимчасово проживає в Ірландії.
Стаття має назву “Різдвяне послання українцям в Ірландії”. У ній редакція зазначає, що розуміє як українцям бракує фізичної присутності рідних під час свят. Також у матеріалі порівнюють українські та ірландські різдвяні традиції. Журналісти згадали про пампухи, кутю, дідуха та Святвечір.
“Коли ви прибули сюди, наша країна напевно здалася вам породним аркушем. Ми спробували написати на ньому слова “Ласкаво просимо!”. Тепер наше завдання — зробити так, аби ви відчули це. Ми розуміємо, що ніщо не зрівняється з власною домівкою, але сподіваємося, що поки ми ділимося нашим домом з вами, це трохи полегшить відчуття відірваності від рідних”, — йдеться в публікації.
Irish Independent зокрема пише про “героїчний дух” та “хоробрість” українців, які показали світові, що “груба сила не може перемогти націю з такою міцною любов’ю до власного народу, у свідомості якого так глибоко живе почуття власної землі, власного місця”.
ДОВІДКА. Irish Independent (Ірландська незалежна) — це щоденна газета Ірландії, що видається від 1905 року.
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