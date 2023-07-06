Джерело: Space.com.

На борту 31,6 метрової ракети було два супутники. Запуск відбувся о першій годині ночі за київським часом.

Через близько пів години на геостаціонарну орбіту було випущено перший супутник під назвою Heinrich-Hertz. Через ще три хвилини слідом за ним полетіли другий корисний вантаж, відомий як Syracuse 4B.

“Ariane 5 ідеально завершила свою роботу. Тепер це дійсно легендарний пусковий пристрій”, — наголосив генеральний директор Arianespace Стефан Ізраель.

Вперше найпотужнішу європейську ракету було випущено у 1996 році. Тоді вона не змогла вийти на орбіту, ініціювавши автоматичне самознищення в середині польоту.

Ракета мала 96% місій з успіхом. Всього було виконано 117 місій Ariane 5 і відправлення 239 корисних навантажень на орбіту.

Її наступник Ariane 6 планують завершити для запусків не раніше кінця цього року.