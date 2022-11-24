Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що оперативна ситуація на сході нашої країни залишається складною, проте контрольованою.

Про це він розповів під час брифінгу представників Сил безпеки та оборони України в Military Media Center 24 листопада.

22 листопада противник силами до мотострілецької роти на бойових машинах піхоти, за підтримки танкових підрозділів та вогню артилерії неодноразово здійснював спроби прориву нашої оборони в районі населеного пункту Невельське — західніше Пісків.

Водночас завдяки професіоналізму наших захисників знищено до 5 танків та 10 бойових машин піхоти противника. Окупанти зазнали втрат в особовому складі.

“Найскладнішою, але контрольованою ситуація залишається на сході нашої країни, де протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником”, — повідомив Громов.

Бригадний генерал також розповів, що для досягнення своїх окупаційних планів противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою оточення міста Бахмут та створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області. Він додав, що водночас ЗС РФ здійснюють невдалі спроби повернути втрачені позиції на Куп’янському напрямку.

Окрім цього, за словами Громова, упродовж тижня підрозділи противника здійснили щонайменше 30 артилерійських та мінометних обстрілів прикордонних територій України. Зокрема, в районах 8 населених пунктів Чернігівської та 16 населених пунктів Сумської областей.