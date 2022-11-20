Президенту Джо Байдену цими вихідними виповнюється 80 років, але велика вечірка в Білому домі припала на зовсім іншу подію. Наомі Байден, найстарша онука Байдена, одружилась з Пітером Нілом на південній галявині Білого дому в суботу, 19 листопада.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Наступного дня після весілля Байден позначив своє місце в американській історії як єдиний восьмидесятилітній президент.

Захід був закритим для преси. Весілля провели на Південній галявині Білого дому, на нього запросили близько 250 гостей. Церемонія стала 19-м за рахунком весіллям, яке проводиться у Білому домі, але першим після тривалої дев’ятирічної перерви.

Незабаром після весілля Джилл Байден і Джо Байден поїдуть до Нантакета, штат Массачусетс, на свято Дня подяки.

У певному сенсі 28-річна Наомі Байден пережила весілля в Білому домі багато в чому завдяки власній кмітливості. Байден, юристка вашингтонської юридичної фірми Arnold & Porter, підштовхнула свого дідуся балотуватися вперше.

Попри те, що Джо Байден мав патріархальні переконання, він завжди дослухається до свого великого сімейного кола, зокрема й до своїх п’ятьох найстарших онуків, коли зважує життєвий вибір.

“Я не думаю, що було якесь рішення, незалежно від того, яке велике чи маленьке, яке б ми не ухвалювали як сім’я”, — зазначила Наомі Байден у відеоінтерв’ю, яке відтворили на національному з’їзді Демократичної партії 2020 року.

Хоча її зазвичай викликають старші члени родини Байденів, саме Наомі скликала найважливішу особисту сімейну зустріч, яка мала найбільший вплив на майбутнє Джо Байдена.

“Він думав, що ми скликаємо нараду, щоб обговорити, чи хочемо ми, щоб він балотувався чи ні, але насправді скликали це так: “Візьміть участь у цій гонці! Поспішайте!” – розповіла Наомі Байден.

Відтоді Наомі найбільше публічно висловлювалася на своїх каналах у соціальних мережах щодо питань демократії та відстоювала свого дідуся. 12 листопада вона написала у Twitter: “Демократія перемагає в Сенаті. Ніколи не думайте, що ваш голос не має значення”.

Наомі також найближча онука – буквально – до своїх дідуся та бабусі. Вона та 25-річний Ніл, нещодавно закінчили юридичний факультет Пенсильванського університету. Обранець Наомі працює в Центрі права з національної безпеки Джорджтаунського університету.

Пара переїхала до Білого дому в серпні минулого року, повідомляє CNN особа, знайома з умовами проживання.

Близькість до місця весілля пари лише збільшила їхню участь у плануванні. Джилл Байден була головною особою, яка брала участь у плануванні весілля, повідомляє CNN, працюючи з організатором весіль Браяном Рафанеллі, засновником Rafanelli Events. Рафанеллі не звичний влаштовувати фантастичні вечірки в Білому домі; він спостерігав за сімома державними вечерями під час президентства Барака Обами, включаючи фінал адміністрації Італії, який включав намет зі скляною стелею на Південній галявині та виступ Гвен Стефані.

Він також спланував і організував весілля Челсі Клінтон у 2010 році.

Батьки Наомі Байден, які розлучилися в 2017 році, написали мемуари про боротьбу в їхніх стосунках, багато з яких стосувалися багаторічної боротьби Хантера Байдена із залежністю.

Сім’я Ніла походить із Джексон-Хоула, штат Вайомінг, де пара заручилася у вересні 2021 року.

Наомі обрала сукню з мережива від Ralph Lauren. Вбрання було натхненне весільною сукнею княгині Монако Грейс Келлі. Закрита, відтінку слонової кістки з довгими рукавами і доповнювалася довгою фатою.

Вибір Наомі Байден Ralph Lauren не був абсолютною несподіванкою. Кілька інсайдерів моди, з якими раніше зв’язувалася CNN, припустили, що цю роботу отримає Ralph Lauren, мабуть, найвідоміший американський модельєр, який живе сьогодні.

Джо Байден небайдужий до його костюмів, він одягнув один у день інавгурації, а Джилл Байден також була сфотографована з цим лейблом. У березні Наомі та її сестра Фіннеган, і Ніл відвідали модний показ Ralph Lauren осіннього 2022 року в Нью-Йорку, що викликало більшість балачок про те, що вона одягне дизайнера принаймні в один зі своїх весільних образів. Білий дім не прокоментував спекуляції щодо одягу, але двоє знайомих осіб повідомили CNN, що наречена одягне два різні весільні образи: один для церемонії та інший для прийому.

Попри кілька протестів Асоціації кореспондентів Білого дому з проханням дозволити висвітлення в ЗМІ, Білий дім був категоричним, що наречений і наречена хочуть приватності під час свого весілля.

Квіткові гірлянди з білих троянд та інших квітів були підвішені до балкону Трумена та сплетені вздовж сходів до Південної галявини; великі відповідні вінки та квіткова арка оточували вхід до дипломатичного залу. Це лише 19 весілля в Білому домі, останнє було для головного фотографа Обами Піта Соузи, який у 2013 році одружився в Рожевому саду.

Останньою президентською донькою, яка відсвяткувала весілля в Білому домі, була Дженна Буш у червні 2008 року.

Проте розмах і масштаб весілля Байдена найбільше співвідносяться з весіллям Люсі Джонсон, яка влаштувала свій прийом у Східній кімнаті після одруження з Патріком Ньюгентом, і Лінди Джонсон, яка в 1967 році вийшла заміж за Чарльза Робба в Східній кімнаті Білого дому. У червні 1971 року Тріша Ніксон вийшла заміж за Едварда Фінча Кокса під квітучою білою альтанкою, зведеною в Рожевому саду. Усі ці весілля були медійною “котячою м’ятою”, газети друкували рецепти весільних тортів висотою 6 футів.

Шматочки тортів дочок Джонсонів і Ніксона відправили до Смітсонівського національного музею американської історії.