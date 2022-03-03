Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив. що під час боїв в місті було пошкоджено критичну інфраструктуру.

Про це повідомляє сайт 0629 .

Мер міста наголосив, що 2 березня було найважчим і найжорстокіший днем за 7 днів війни.

“Сьогодні нас усіх просто хотіли вбити. Але наші шановні Збройні Сили України, Національна Гвардія та полк «Азов» дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках”-Сказав Бойченко.

Наразі в місті відсутнє водопостачання та електрика. Також під ударом опинились теплопостачання та телефонний зв’язок. За словами очільника міста, комунальні служби та працівники компанії ДТЕК від самого ранку намагаються усунути всі несправності, аби городяни мали доступ до відповідних послуг. Мер Маріуполя висловив подяку лікарям та працівникам комунальних служб, які в умовах війни працюють на благо міста. Також міський голова висловив подяку Збройним силам.

Я хочу сказати спасибі нашим дорогим та шановним маріупольським лікарям, нашим комунальним службам. Вам, дорогі маріупрольці. І, звісно ж, нашим славним Збройним силам України. Ми точно разом встоїмо. Ми переможемо. Тому що ми того варті. Ми – українці. Ми любимо свою землю. Любимо своє місто. Слава Україні! Героям Слава!