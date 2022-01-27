Про це повідомляє німецьке інформагентство DPA.
“Нашою найсильнішою зброєю завжди була і залишається наша єдність. Ми повинні дозволити працювати тиску на Росію, який ми створили разом”, – наголосила глава МЗС ФРН.
За її словами, у Заходу є одна спільна мета: захист суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому, подальша військова агресія Росії матиме політичні, стратегічні, економічні та фінансові наслідки.
Проте, Бербок зазначила, що необхідно і важливо протистояти усім наявним спробам ззовні, які спрямовані на те, щоби розділити Захід.
Окрім цього, Анналена Бербок зауважила, що уряд Німеччини підтримує перемовини щодо транзиту газу, піклується про інвестиції у відновлювані джерела енергії та підтримує Україну в умовах епідемії коронавірусу, зокрема, й постачанням вакцини.
- Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у грудні 2021 року заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні, бо це “не призведе до деескалації конфлікту”.
- Своєю чергою, заступник голови фракції ХДС/ХСС у міжнародних справах Йоханн Вадефуль розкритикував блокування Німеччини постачання зброї Україні на тлі військової загрози з боку РФ.
- Пізніше, Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що необхідно подумати про постачання оборонного озброєння, хоч раніше вона дотримувалась протилежної позиції.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Наразі депутати Бундестагу закликають тиснути на РФ “Північним потоком-2”.
- Окрім цього, 27 січня Анналена Бербок зазначила, що наразі НАТО не буде розширюватись на схід, як цього побоюються у Москві.