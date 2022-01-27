Про це повідомляє німецьке інформагентство DPA.

“Нашою найсильнішою зброєю завжди була і залишається наша єдність. Ми повинні дозволити працювати тиску на Росію, який ми створили разом”, – наголосила глава МЗС ФРН.

За її словами, у Заходу є одна спільна мета: захист суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому, подальша військова агресія Росії матиме політичні, стратегічні, економічні та фінансові наслідки.

Проте, Бербок зазначила, що необхідно і важливо протистояти усім наявним спробам ззовні, які спрямовані на те, щоби розділити Захід.

Окрім цього, Анналена Бербок зауважила, що уряд Німеччини підтримує перемовини щодо транзиту газу, піклується про інвестиції у відновлювані джерела енергії та підтримує Україну в умовах епідемії коронавірусу, зокрема, й постачанням вакцини.