Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок застерігає Захід від суперечки навколо питання постачання зброї Україні, оскільки, за її словами, це може призвести до розколу.

Про це повідомляє німецьке інформагентство DPA.

“Нашою найсильнішою зброєю завжди була і залишається наша єдність. Ми повинні дозволити працювати тиску на Росію, який ми створили разом”, – наголосила глава МЗС ФРН.

За її словами, у Заходу є одна спільна мета: захист суверенітету та територіальної цілісності України. При цьому, подальша військова агресія Росії матиме політичні, стратегічні, економічні та фінансові наслідки.

Проте, Бербок зазначила, що необхідно і важливо протистояти усім наявним спробам ззовні, які спрямовані на те, щоби розділити Захід.

Окрім цього, Анналена Бербок зауважила, що уряд Німеччини підтримує перемовини щодо транзиту газу, піклується про інвестиції у відновлювані джерела енергії та підтримує Україну в умовах епідемії коронавірусу, зокрема, й постачанням вакцини.