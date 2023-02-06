Про це інформує видання АР.
Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 3,8 бала з центром на схід від Буффало, у передмісті Вест-Сенека приблизно о 6:15 ранку за місцевим часом. Сейсмолог Яареб Алтавел сказав, що інтенсивність збігається з інтенсивністю найсильнішого землетрусу в регіоні за 40 років. Востаннє землетрус потужністю 3,8 бала зафіксували у листопаді 1999 року.
Окрім паніки (у соцмережах – зокрема), ніяких збитків землетрус не приніс. Міські та окружні екіпажі витратили частину дня на огляд мостів і доріг у Нью-Йорку, не виявивши безпосередніх пошкоджень.
Також сьогодні підземні поштовхи спостерігалися у Канаді на півдні Онтаріо – потужність сягала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.
- Щонайменше 2600 людей загинули внаслідок двох потужних землетрусів (7,8 і 7,7 бала) у Туреччині та Сирії протягом останніх 12 годин. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив семиденну національну жалобу через наслідки землетрусу.
- За словами Ердогана, влада не може передбачити, наскільки може зрости кількість жертв, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш написав у Twitter свої співчуття постраждалим від землетрусів, заявивши, що ООН готова підтримати зусилля з реагування на надзвичайні ситуації.
- У Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала.Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.