Сьогодні у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у ​​регіоні.

Про це інформує видання АР.

Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 3,8 бала з центром на схід від Буффало, у передмісті Вест-Сенека приблизно о 6:15 ранку за місцевим часом. Сейсмолог Яареб Алтавел сказав, що інтенсивність збігається з інтенсивністю найсильнішого землетрусу в регіоні за 40 років. Востаннє землетрус потужністю 3,8 бала зафіксували у листопаді 1999 року.

Окрім паніки (у соцмережах – зокрема), ніяких збитків землетрус не приніс. Міські та окружні екіпажі витратили частину дня на огляд мостів і доріг у Нью-Йорку, не виявивши безпосередніх пошкоджень.

Також сьогодні підземні поштовхи спостерігалися у Канаді на півдні Онтаріо – потужність сягала 4,2 бала за шкалою Ріхтера.