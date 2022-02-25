Про це він сповістив у своєму Twitter.

Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.

“Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?” – запитав Сухейл Хамуд.

How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready — سهيل أبو التاوو (@suheilhammoud) February 25, 2022

У коментарях користувачі вже пояснили йому, як долучитися до ЗСУ. Зазначимо, що раніше президент Зеленський закликав усіх громадян світу долучитися до боротьби з російськими окупантами.