Про це він сповістив у своєму Twitter.
Сухейл Хамуд відомий тим, що з початку громадянської війни у Сирії зробив щонайменше 130 підтверджених влучань по бронетехніці, авто та піхоті. Найчастіше він віддавав перевагу старій американській моделі BGM-71 TOW.
“Як я можу піти в Україну та воювати за українську армію? Чи є спосіб?” – запитав Сухейл Хамуд.
How can I go to Ukraine and fight alongside the Ukrainian army Is there a way I'm ready
— سهيل أبو التاوو (@suheilhammoud) February 25, 2022
У коментарях користувачі вже пояснили йому, як долучитися до ЗСУ. Зазначимо, що раніше президент Зеленський закликав усіх громадян світу долучитися до боротьби з російськими окупантами.
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