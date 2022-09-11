Президент Володимир Зеленський подякував українським захисникам за 200 днів спротиву, повномасштабного протистояння російській збройній агресії. Він наголосив, що за цей час чимало вдалось, але найважливіше, а тому найважче – попереду.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Звернення він присвятив саме тим, хто попереду, кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. Дії кого на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі.

Він наголосив, що це всі захисники й захисниці України, хто мужньо стоїть 200 днів, а тому стоїть і Україна. Всі, хто жене окупанта на півночі, півдні та сході, на всіх напрямках, але рухаючись лише в одному – вперед і до перемоги.

“200 днів українського спротиву. Майже 5 тисяч годин. Майже 300 тисяч хвилин. Майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб усім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні “дякую”. Мільйони разів. Без жодних “майже”. Сказати, що ми віримо в них, віримо в їхню перемогу. Без жодних “майже”, – зазначив Зеленський.

Він окремо звернувся до сухопутних військ, нашої піхоти, котрі краще за інших знають: на війні мало романтики й багато тяжкої роботи. У ці дні її мужньо й самовіддано виконують наші окремі механізовані бригади: 92-га – імені кошового отамана Івана Сірка, 54-та – імені гетьмана Івана Мазепи, 14-та – імені князя Романа Великого, 60-та окрема піхотна Інгулецька бригада. Президент зауважив, що крок за кроком на Харківщині, Херсонщині, на Донбасі, зброєю, лопатою, руками, зубами – армійці “вигризають” кожен метр, кожен рубіж, кожне наше місто й село.

Подякував танкістам, котрі в латних рукавицях кує майбутню перемогу: це 3-тя, 4-та, 5-та окремі танкові бригади, танкові полки й батальйони, танкові роти у складі ДШВ, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка. А особливо – 1-ша окрема танкова Сіверська бригада. Усіх та причетних президент привітав з Днем танкіста.

Згадав також очільник держави ракетні війська та артилерію, яких по праву кличуть “богами війни”, адже відправляють окупантів на суд Божий, чортів назад у пекло. Він наголосив, що сьогодні це з особливим запалом і вогником в очах робить 406-та окрема артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

“Як описати вашу ювелірну роботу двома словами? Влучно й гучно. Ми дякуємо вам за кожне “влучно” й кожне “гучно”. За всі знищені ворожі колони, склади, бази і штаби. Важливі переправи й мости. Там, де палає вашими зусиллями, і там, де ворог порушив правила пожежної безпеки”, – наголосив Зеленський.

Президент подякував тим, хто завжди на висоті — нашим Повітряним силам: бомбардувальна, штурмова, винищувальна, розвідувальна, військово-транспортна авіація.

Окрім цього, зауважив на успіхах десантно-штурмових військ. Вісім років і 200 днів зокрема, ворог знає, що ці війська “завжди перші”. За словами глави держави, сьогодні окупанти особливо відчувають силу й міць 79-ї десантно-штурмової бригади, 25-ї та 80-ї повітряно-десантних бригад.

Особливу вдячність висловив Військово-Морським силам, котрі довели: неважливо, який у ворога флот, який у нього флагман, коли на твоєму боці – Нептун. Відзначив він 503-й окремий батальйон морської піхоти.

Також подякував силам протиповітряної оборони України. Зенітні ракетні війська, радіотехнічні війська, ППО Сухопутних і Військово-Морських сил – котрі чують сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Президент наголосив, що більшість спускається в укриття, натомість вони ж спрямовують погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники.

Згадав Зеленський також про найменш “медійні” війська — розвідку. Він зауважив, що зі зрозумілих причин дуже мало людей знають їхні імена, обличчя. Про операції зазвичай не пишуть у новинах, але точно напишуть у підручниках з військової науки, оскільки успіхи розвідки часто негучні й непомітні для нашого народу, але завжди болючі та відчутні для нашого ворога. Український президент зокрема відзначив 131-го окремий розвідувальний батальйон воєнної розвідки України.

Звісно, подяку від очільника країни отримали спецпризначенці, Сили спеціальних операцій.

“Ті, хто йде “на ви”. Ті, хто переважає не в кількості, а в якості. Ті, хто має спеціальну силу для боротьби на межі можливого й неможливого”, – йдеться у зверненні.

Окрім цього, Зеленський зауважив на мужності бійців Сил територіальної оборони. А особливо відзначив армійців окремої 115-ї та 117-ї бригад тероборони.

Зеленський нагадав, що життя наших бійців рятують медичні війська, моляться — військове духовенство. Окремо висловив прихильність інженерам, зв’язківцям, кіберармії.

“Це ті, хто вісім років, 200 днів і зараз боронить і служить державі пліч-о-пліч зі Збройними Силами України. Я дякую всім бійцям Національної гвардії, її спецпризначенцям, зокрема 15-му Словʼянському полку. Дякую всім нашим прикордонникам. Офіцерам і працівникам Служби безпеки України, Національної поліції, ДСНС, нашим пожежникам, рятувальникам, саперам. А разом – усім нашим воїнам, захисникам, найкращим синам і донькам України, які сьогодні звільняють її північ, південь і схід”, – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що це непростий шлях – до перемоги, проте він до снаги нашим захисникам, тим, хто всі ці 200 днів у -15 чи +35, о другій ночі чи о шостій ранку, звичайного понеділка чи в День Незалежності, попри втому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну.

Він резюмував, що українська армія наразі творить свою історію в реальному житті, історію незалежності та перемоги України.