У закладі The Old Forge, який вважається найвіддаленішим пабом Великої Британії, цього літа стартує акція для любителів довгих піших прогулянок.

Джерело: The Independent

Як повідомляється, з 1 липня 2023 року туристів, яким вдасться дістатися до закладу, розташованого на північному березі озера Лох-Невіс в Шотландії, будуть пригощати безкоштовним пивом. Для цього вони повинні пройти пішки 24 кілометри шотландським нагір’ям.

Для того, щоб отримати пиво, відвідувачі мають вимовити слово Wiggle. У виданні відзначили, що організаторами акції стали спортивний рітейлер Wiggle спільно з місцевою мініпивоварнею Knoydart Brewery у межах рекламної кампанії їхнього нового пива Trale.

“Цей 5,1-відсотковий золотий ель з цитрусовими нотками буде доступний лише в пабі The Old Forge, який цього літа знову відкриває свої двері для гостей після масштабного ремонту”, – йдеться в повідомленні.

Наголошено, що в одні руки можна буде отримати тільки дві пляшки пива. Акція буде діяти доти, поки не вичерпаються запаси алкогольного напою.