Джерело: The Independent
Як повідомляється, з 1 липня 2023 року туристів, яким вдасться дістатися до закладу, розташованого на північному березі озера Лох-Невіс в Шотландії, будуть пригощати безкоштовним пивом. Для цього вони повинні пройти пішки 24 кілометри шотландським нагір’ям.
Для того, щоб отримати пиво, відвідувачі мають вимовити слово Wiggle. У виданні відзначили, що організаторами акції стали спортивний рітейлер Wiggle спільно з місцевою мініпивоварнею Knoydart Brewery у межах рекламної кампанії їхнього нового пива Trale.
“Цей 5,1-відсотковий золотий ель з цитрусовими нотками буде доступний лише в пабі The Old Forge, який цього літа знову відкриває свої двері для гостей після масштабного ремонту”, – йдеться в повідомленні.
Наголошено, що в одні руки можна буде отримати тільки дві пляшки пива. Акція буде діяти доти, поки не вичерпаються запаси алкогольного напою.
- Рекомендації ґрунтуються на зростаючій кількості доказів, отриманих після десятиліть інколи суперечливих досліджень, про те, що навіть невелика кількість алкоголю може мати серйозні наслідки для здоров’я.
- Для багатьох осіб, які часто займаються бігом, їздою на велосипеді або загалом інтенсивно тренуються, можливість вживання пива та фізичні вправи майже нерозривно пов’язані. Водночас для працездатності, відновлення та здоров’я безалкогольне пиво, швидше за все, буде набагато найкращим вибором і навіть може бути кориснішим, ніж звичайні спортивні напої.