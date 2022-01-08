Модним трендом 2022 року буде тигровий принт. Модні доми презентували свої колекції одягу з анімалістичним візерунком - аби "потішити" Блакитного тигра.

Про це повідомляє модний журнал Vogue.

Щодо кольору, то у новому сезоні весна-літо- 2022 у моді буде блакитний: таким чином дизайнери хочуть “задобрити” тварину, під символом якої проходитиме наступний рік.

І, звісно, вони запропонували різноманітні варіанти образів із анімалістичними тигровими візерунками.

Італійський дім моди Gucci представив капсульну колекцію, присвячену Року тигра. У рекламному ролику креативного директора Алессандро Мікеле та фотографа і режисера Анджело Пеннеттою тигри запросто розгулюють готелем.

Як пише видання, у новому сезоні тигровий принт вітається на брюках та спідницях, костюма, пальтах, водолазках та сукнях.

Roberto Cavalli побудував всю свою колекцію на використанні хижого принту практично на всьому одязі.

Модний дім Proenza Schouler запропонував ефектне пальто, яке бренд поєднує з вузькими штанами й масивними брогами.

У свою чергу Jil Sander і Valentino продемонструвати верхній одяг із тигровим принтом. Dolce & Gabbana зробили ставку на вечірній образ.

У модного дому Blumarine з’явилося довге шовкове вбрання, а в Salvatore Ferragamo — міні з анімалістичним принтом.