Про це повідомляє модний журнал Vogue.
Щодо кольору, то у новому сезоні весна-літо- 2022 у моді буде блакитний: таким чином дизайнери хочуть “задобрити” тварину, під символом якої проходитиме наступний рік.
І, звісно, вони запропонували різноманітні варіанти образів із анімалістичними тигровими візерунками.
Італійський дім моди Gucci представив капсульну колекцію, присвячену Року тигра. У рекламному ролику креативного директора Алессандро Мікеле та фотографа і режисера Анджело Пеннеттою тигри запросто розгулюють готелем.
Як пише видання, у новому сезоні тигровий принт вітається на брюках та спідницях, костюма, пальтах, водолазках та сукнях.
Roberto Cavalli побудував всю свою колекцію на використанні хижого принту практично на всьому одязі.
Модний дім Proenza Schouler запропонував ефектне пальто, яке бренд поєднує з вузькими штанами й масивними брогами.
У свою чергу Jil Sander і Valentino продемонструвати верхній одяг із тигровим принтом. Dolce & Gabbana зробили ставку на вечірній образ.
У модного дому Blumarine з’явилося довге шовкове вбрання, а в Salvatore Ferragamo — міні з анімалістичним принтом.
- Нагадаємо, що американський бренд The North Face випустив колаборацію спільно з художником і дизайнером Браяном Доннеллі, відомим як KAWS. Лінійка зосереджена навколо концепції “Два мислення, одне бачення. Бачити світ поза межами”.