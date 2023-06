Джерело: Sky News.

Люсі була викопана в Ефіопії в 1974 році, і було визначено, що вона належить до виду “Австралопітек афарський”. Майже 50 років по тому нове дослідження може покласти край десятирічній дискусії про те, як вона робила свої кроки

Люсі походить від вимерлого мавпоподібного виду, який жив в Африці понад три мільйони років тому. Її викопали в Ефіопії в 1974 році, і на той час вона була предком, який був найповніше зображений із всіх відомих ранніх предків людини.

Але лише зараз м’язи її нижніх кінцівок були повністю реконструйовані дослідниками у цифровому форматі, які сподіваються покласти край дискусіям, що тривають десятиліттями серед вчених щодо того, як вона ходила.

Результати команди з Кембриджського університету, опубліковані в журналі Royal Society Open Science, показують, що Люсі могла випрямляти свої колінні суглоби, стояти прямо та ходити на двох ногах, як ми це робимо сьогодні.

Також виявилося, що її ноги набагато більші та могутніші за ноги сучасної людини, що дозволяє їй жити на деревах, як мавпи, тобто вона однаково добре пристосована до життя як на відкритих галявинах, так і в густих лісах.

Вчені з Кембриджу заявили, що ці висновки можуть допомогти краще зрозуміти розвиток фізичних рухів у людей, “включно з тими можливостями, які ми втратили”.

Команда під керівництвом доктора Ешлі Уайзман створила 3D-модель ніг і тазових м’язів Люсі, по 36 у кожній нозі. Основні м’язи її литок і стегон були більш ніж удвічі більші, ніж у сучасних людей.

“Здатність Люсі ходити прямо можна дізнатися лише шляхом реконструкції шляху та простору, який займає м’яз у тілі”, – сказала докторка Уайзман з Кембриджського Інституту археологічних досліджень Макдональда.

Також вона додала, що м’язи Люсі вказують на те, що вона так само добре ходила на двох ногах, як і ми, хоча, ймовірно, також почувала себе комфортно на деревах.

Історія Люсі

Відкриття Люсі в 1970-х роках було грандіозним, оскільки її скелет був повний на 40%, а 47 із 207 кісток були недоторканими. Це включало частини її рук, ніг, хребта, ребер, тазу, нижньої щелепи та черепа.

Було виявлено, що вона належить до виду “Австралопітек афарський”, і назвали її Люсі тому, що археологи, які знайшли її, у той час слухали Lucy In The Sky With Diamonds від The Beatles.

Дослідники кажуть, що вона була молодою людиною, коли померла, зростом трохи більше одного метра і вагою менше ніж 30 кг.

Відтоді деякі експерти припускали, що вона присідала і перевалювалася, як шимпанзе, тоді як інші вважали, що вона рухалася, як людина.