Відповідний допис опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова.
За її словами, Джолі нібито спеціально покликали, щоб зробити піар-кампанію, яка “мала б відвернути увагу”.
“Це так легко продати обивателю: „Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні“. Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від Азовсталі”, – заявила Захарова.
При цьому жодних доказів “відхрещення” ООН речниця МЗС РФ не надала, як і не уточнила, під чий саме ракетний обстріл потрапила Джолі. Зате Марія Захарова додала, що буцімто “тепер світу буде зрозуміло, що саме українські бойовики утримують цивільних у заручниках у “Азовсталі” і згадала покійного російського співака Йосипа Кобзона, який у 2002 році допоміг врятувати трьох дітей з рук терористів у театрі на Дубровці в Москві.
Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів, що Москві доведеться “доведеться змиритися з новою реальністю”, де з Україною співпрацюють “найбільш розкручені представники”, а від РФ “відхрещуються навіть маргінальні зірки іноземного шоубізнесу”.
“Як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України. Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії”, – зазначив Ніколенко.
- Нагадаємо, відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Мер Львова Андрій Садовий пожартував, що не має номеру відомої голлівудської акторки та представниці ООН Анджеліни Джолі та закликав надіслати кошти на потреби ЗСУ.