Візит посла доброї волі ООН та голлівудської акторки Анджеліни Джолі до українських переселенців у Львові у МЗС РФ схарактеризували як "спробу київського режиму та Заходу відвернути увагу від проблеми евакуації цивільних на Азовсталі".

Відповідний допис опублікувала речниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Джолі нібито спеціально покликали, щоб зробити піар-кампанію, яка “мала б відвернути увагу”.

“Це так легко продати обивателю: „Всесвітньо відома актриса потрапила під ракетний обстріл в Україні“. Вона ж посол доброї волі, хоча ООН і поспішила відхреститися від своєї залученості до її львівських канікул. Головна мета досягнута – увага світової преси відвернена від Азовсталі”, – заявила Захарова.

При цьому жодних доказів “відхрещення” ООН речниця МЗС РФ не надала, як і не уточнила, під чий саме ракетний обстріл потрапила Джолі. Зате Марія Захарова додала, що буцімто “тепер світу буде зрозуміло, що саме українські бойовики утримують цивільних у заручниках у “Азовсталі” і згадала покійного російського співака Йосипа Кобзона, який у 2002 році допоміг врятувати трьох дітей з рук терористів у театрі на Дубровці в Москві.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів, що Москві доведеться “доведеться змиритися з новою реальністю”, де з Україною співпрацюють “найбільш розкручені представники”, а від РФ “відхрещуються навіть маргінальні зірки іноземного шоубізнесу”.

“Як би не намагалися в Москві дискредитувати мету поїздки американської акторки, світ побачив достатньо доказів варварства путінської Росії через її війну проти України. Реабілітація в очах міжнародної творчої спільноти стала нездійсненною місією для Росії”, – зазначив Ніколенко.