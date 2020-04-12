Найвища динаміка поширення коронавірусу – в Чернівецькій області та Києві

Covid-19 Україна

оновлено 13.04.2020 о 00:02

Всього:

2777(+266)

Хворіють:

2605(+266)

Вилікувались:

89

Померло:

83(+10)

13 квітня

12 квітня

23:59 Скандал в Ізраїлі: прем’єр Нетаньяху порушив загальнонаціональний карантин під час Песаха
23:26 Нацопера запустила онлайн-проєкт на підтримку Італії
22:59 МОЗ назвало фейком вправу, яка нібито визначає наявність у людини COVID-19
22:43 Закриті храми і меси онлайн: християни західного обряду святкують Великдень
22:26 «Питання психології»: санлікар Ляшко пояснив, навіщо заборонили прогулянки в парках
21:53 У Чехії поліція зобов'язала нудистів носити маски
21:40 В Італії зафіксовано найнижчий з 19 березня показник смертності від COVID-19
20:59 У Кіровоградській області під час пожежі загинули троє дітей
20:44 «Не зобов’язаний купувати»: в Чернівецькій області суд не оштрафував чоловіка без маски
20:14 Андреа Бочеллі дає концерт в порожньому Міланському соборі: трансляція
20:00 Оптимістичний сценарій передбачає до 2% хворих на COVID-19 в Україні, – санлікар
19:47 Чорновіл опублікувала довідку про те, що вона психічно здорова
19:32 Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані
19:04 На Закарпатті медика запідозрили в приховуванні випадку COVID-19
18:49 У США лікарі кріплять до захисних костюмів свої фото, щоб заспокоїти пацієнтів з COVID-19
17:53 Продавали шаурму та ходили без масок: порушників карантину оштрафували на 1,1 млн грн
17:19 Китай посилив контроль на кордоні з РФ через ризик спалаху коронавірусу
16:56 У Києві поліція відстежує порушників карантину за допомогою дронів
15:58 Помер монах Києво-Печерської Лаври, який захворів на коронавірус, – ЗМІ
15:46 Великобританія виділить $250 млн світовим організаціям для боротьби з COVID-19
14:50 DZIDZIO записав «Молитву за Україну» з симфонічним оркестром
14:44 Пентагон оголосив тендер на виробництво респіраторів на $ 39 млн
14:11 Зеленський пообіцяв мільйон доларів за ліки або вакцину від COVID-19
14:00 Прем’єр Шмигаль привітав християн західного обряду з Великоднем
13:38 Китай почне відкривати школи в кінці квітня
13:36 Експерти перевірять онлайн-школу Зеленського через ляпи в ефірі
12:59 Число одужавших в Україні другий день перевищує показник померлих від COVID-19
12:44 США пообіцяли 10 мільйонів доларів за інформацію про нового лідера Хезболли
12:38 У ЗСУ COVID-19 виявили у 18 військовослужбовців

Найвища динаміка поширення коронавірусу – в Чернівецькій області та Києві

В Україні найшвидше новий коронавірус COVID-19 поширюється в Чернівецькій області (432 особи) та Києві (416 випадків).

Неділя, 12 квітня 2020, 23:53

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Ці регіони є лідерами за кількістю випадків COVID-19 з самого початку епідемії”, – йдеться в повідомленні.

На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

Найменша кількість випадків зафіксована в Миколаївській (2), Луганській (3) і Чернігівській (9) областях. Довше за всіх зараження були відсутні саме в Миколаївській області.

Станом на 09:30 12 квітня в Україні офіційно зафіксовано 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали. 

Теги: Київ, Коронавірус, МОЗ, Черновицкая область

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!