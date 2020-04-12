Найвища динаміка поширення коронавірусу – в Чернівецькій області та Києві

В Україні найшвидше новий коронавірус COVID-19 поширюється в Чернівецькій області (432 особи) та Києві (416 випадків).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“Ці регіони є лідерами за кількістю випадків COVID-19 з самого початку епідемії”, – йдеться в повідомленні.

На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

Найменша кількість випадків зафіксована в Миколаївській (2), Луганській (3) і Чернігівській (9) областях. Довше за всіх зараження були відсутні саме в Миколаївській області.

Станом на 09:30 12 квітня в Україні офіційно зафіксовано 2777 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 83 летальні, 89 пацієнтів одужали.