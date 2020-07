Видання Bleeping Computer розповіло, кого торкнулася атака і про її причини.

Серед тих, кого торкнулася хакерська атака, були: Білл Гейтс, Ілон Маск, Джефф Безос, Джо Байден, Барак Обама, Уоррен Баффет, Каньє Вест, Кім Кардашян, компанії Apple і Uber, найбільші кріптовалютние біржі CoinDesk, Binance і Gemini і багато інших.

Від їх імені були опубліковані твіти про безкоштовну роздачу криптовалюти. Зловмисники обіцяли подвоїти всі біткоіни, які користувачі відправлять на вказану ними адресу. Незабаром твіти були видалені, але потім опубліковані повторно.

Таким чином шахраям вдалося зібрати 11,39174745 біткоінів, що становить приблизно 105 000 доларів США.

Наразі немає інформації про те, як облікові записи відомих людей були зламані, але існують різні теорії: від компрометації стороннього застосунку до використання форми скидання пароля Twitter для отримання доступу.

Також є інформація про те, що зловмисники змінили адресу електронної пошти, пов’язану з викраденими обліковими записами Twitter, щоб їх власники не змогли повернути контроль над своїми профілями. Це пояснює, чому твіти публікувалися повторно.

Проте, найбільш імовірною причиною атак може бути зламана адміністративна панель Twitter.

Не викликає сумнівів те, що в багатьох з зламаних облікових записів була включена двухфакторная аутентифікація, що означає, що хакери також змогли обійти цей додатковий рівень безпеки.

У Twitter заявили, що його співробітники стали жертвою координованої атаки із застосуванням соціальної інженерії. У компанії пообіцяли провести розслідування і повідомити подробиці пізніше.

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Соціальна мережа також на час відключила для частини акаунтів можливість писати повідомлення і скидати пароль. Обмеження в основному торкнулося акаунтів з галочками верифікації.

У свою чергу, глава соцмережі Джек Дорсі зазначив, що це вкрай важкий день для компанії і пообіцяв, що розслідування події буде максимально прозорим.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020