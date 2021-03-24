Найбільша в світі вуглевидобувна компанія Coal India Limited (CIL) планує інвестувати в проєкт сонячної енергії потужністю 3 ГВт спільно з державною компанією NLC India.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Компанія також хоче брати участь в аукціонах з продажу сонячної енергії в Індії і вигравати проекти, пропонуючи найнижчі ціни на чисту енергію.

Це величезний крок для компанії.

“Вугільний бізнес, як ви знаєте, ми втратимо в наступні два-три десятиліття. У найближчі роки сонячна енергія поступово замінить вугілля в якості основного джерела енергії”, – сказав голова CIL Прамод Агарвал в інтерв’ю Reuters.

Проект компанії по сонячної енергії з NLC India буде коштувати 125 мільярдів рупій (1,73 мільярда доларів), при цьому очікується, що CIL інвестує приблизно половину цієї суми до 2024 року.

За три роки до березня 2020 року група закрила 82 шахти і скоротила штат на 18 600 чоловік.

Агарвал сказав, що він очікує подальшого скорочення штату, при цьому зекономлені кошти можуть бути реінвестовані в виробництво сонячних батарей.

В даний час Індія споживає близько одного мільярда тонн вугілля щорічно, що робить її другим за величиною споживачем в світі після Китаю.

За даними міністерства вугільної промисловості Індії, CIL на сьогоднішній день є найбільшим виробником вугілля в країні: компанія планує добути 710 мільйонів тонн вугілля в 2020-2021 роках.

За даними Агентства енергетичної інформації США, це трохи більше, ніж добули всі вугільні компанії США в 2019 році.

Індія підписала Паризьку угоду про зміну клімату та взяла на себе зобов’язання скоротити свої викиди до 35% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2005 року.

У минулому році викиди в країні знизилися вперше за десятиліття.

Індія сподівається провести 175 ГВт з поновлюваних джерел енергії до наступного року, а до кінця десятиліття – 450 ГВт.