Територіальну цілісність України готові захищати зі зброєю в руках найбільша за останні 10 років кількість українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Так, 59% опитаних висловили готовність у випадку виникнення відповідної загрози відстоювати територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

Для порівняння – в 2019 році таких респондентів було 56%, в 2017-му – 54%, в 2012 – 33%, а в 2010 році – 43%.

Під час нинішнього опитування 33% респондентів заявили, що не готові захищати Україну, а 9% не змогли відповісти на запитання.

Відносно більше респондентів, які готові захищати країну зі зброєю в руках, – серед чоловіків, людей середнього віку і серед людей з відносно високими доходами.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 10-12 жовтня 2020 року.