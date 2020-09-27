Падіння літака біля Чугуєва — вже друга масштабна авіакатастрофа з українським літаком цього року, не враховуючи легкомоторну авіацію.

#Букви зібрали найтрагічніші катастрофи української військової авіації після 2013 року.

Катастрофа Ан-24 в Донецьку

В лютому 2013 року в Донецьку літак “Південних авіаліній”, який чартером перевозив з Одеси футбольних уболівальників, приземлився за кілька метрів від злітно-посадкової смуги, розколовся навпіл та спалахнув.

З 52 осіб на борту (враховуючи членів екіпажу) п’ятеро загинули, 26 звернулися за медичною допомогою, з них дев’ять госпіталізували.

Збиття Мі-8 у Слов’янську

Фото: Мі-8МТ перед вильотом, 29 травня 2014 року

29 травня 2014 року, під час війни на сході України, приблизно о 12:30 дня було збито український вертоліт Мі-8МТ у межах Слов’янська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи в складі формування терористичної організації ДНР.

Загинуло 12 осіб.

Збиття Іл-76 у Луганську

14 червня 2014 року, під час війни на сході України, приблизно о 1:00 ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК “Вагнер”.

Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту “Луганськ”. Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК “Ігла”. На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.

Прокуратура України того ж дня кваліфікувала подію як теракт

Збиття Ан-26 під Луганськом

Атака 14 липня 2014 року на літак військово-транспортної авіації України Ан-26 Збройних сил України під час війни на сході України.

Літак, на борту якого було восьмеро військових, прямував до Луганського аеропорту з продуктами харчування. Загинули двоє членів екіпажу. Обидва пілоти загинули, ціною власного життя вони відвели літак від населеного пункту.

Незалежне розслідування встановило, що літак було збито на висоті 6500 м зенітним ракетним комплексом “Бук” Збройних сил РФ з російської території