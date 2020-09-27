#Букви зібрали найтрагічніші катастрофи української військової авіації після 2013 року.
Катастрофа Ан-24 в Донецьку
В лютому 2013 року в Донецьку літак “Південних авіаліній”, який чартером перевозив з Одеси футбольних уболівальників, приземлився за кілька метрів від злітно-посадкової смуги, розколовся навпіл та спалахнув.
З 52 осіб на борту (враховуючи членів екіпажу) п’ятеро загинули, 26 звернулися за медичною допомогою, з них дев’ять госпіталізували.
Збиття Мі-8 у Слов’янську
Фото: Мі-8МТ перед вильотом, 29 травня 2014 року
29 травня 2014 року, під час війни на сході України, приблизно о 12:30 дня було збито український вертоліт Мі-8МТ у межах Слов’янська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи в складі формування терористичної організації ДНР.
Загинуло 12 осіб.
Збиття Іл-76 у Луганську
14 червня 2014 року, під час війни на сході України, приблизно о 1:00 ночі було збито український Іл-76 неподалік Луганська. Виконавцями були найманці з російської диверсійної групи ПВК “Вагнер”.
Військово-транспортний літак Іл-76 зі складу 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних сил ЗСУ летів у складі конвою з трьох літаків до аеропорту “Луганськ”. Літак мав сідати другим, проте під час посадки він був збитий з ПЗРК “Ігла”. На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули.
Прокуратура України того ж дня кваліфікувала подію як теракт
Збиття Ан-26 під Луганськом
Атака 14 липня 2014 року на літак військово-транспортної авіації України Ан-26 Збройних сил України під час війни на сході України.
Літак, на борту якого було восьмеро військових, прямував до Луганського аеропорту з продуктами харчування. Загинули двоє членів екіпажу. Обидва пілоти загинули, ціною власного життя вони відвели літак від населеного пункту.
Незалежне розслідування встановило, що літак було збито на висоті 6500 м зенітним ракетним комплексом “Бук” Збройних сил РФ з російської території
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, швидше за все, через те, що зачепився крилом за землю.
- Державне бюро розслідувань перевіряє чотири версії причин авіакатастрофи військового літака АН-26 у Харківській області.
- Президент Володимир Зеленський підписав указ № 410/2020 про оголошення в Україні дня жалоби 26 вересня.
- Сім’ї загиблих у катастрофі АН-26 отримають по 1,5 млн грн компенсації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів.
- Слідча група призначила вже понад 50 експертиз у справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих. Тим часом одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.