"Буковель", популярний карпатський гірськолижний курорт України, буде працювати незважаючи на карантин.

Про це у Facebook повідомив директор ГК “Буковель” Олександр Шевченко.

“Думаю, нам вдасться відкрити зимовий сезон з 4 до 6 грудня… Приїжджайте в Українські Карпати. Тут не живе ніякий вірус, тут свіже повітря, розкішно і класно”, – зазначив Шевченко.

За його словами, у перші дні грудня працюватимуть багато підйомників і чимало трас. У “Буковелі” радіють гарній погоді, адже випало вже багато снігу.

А ще Олександр Шевченко запрошує гостей курорту відвідати новий ресторан.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що під час жорсткого карантину (локдауну), який Кабінет Міністрів потенційно може ввести на початку січня 2021 року, можливо, працюватимуть готелі, церкви і гірськолижні курорти.

Нагадаємо, що станом на 6 грудня в Івано-Франківській області загалом зафіксовано 39 373 випадки коронавірусної хвороби.

Раніше державний “ПриватБанк” заявив, виставить на продаж дві третини гірськолижного курорту “Буковель”, які банк отримав у спадок після націоналізації. Частина курорту досі належить олігарха Ігоря Коломойського.

“Буковель” – найбільший гірськолижний курорт України, частка якого (підйомники, готелі, земля) належить державі. Розташований неподалік села Поляниця Яремчанської міської ради. Найвища точка курорту – гора Довга – 1372 м. Зимовий сезон може тривати з листопада до квітня.